Emigrar: cuánto pueden ahorrar los argentinos que se fueron a vivir a Italia, España y Estados Unidos

Muchos argentinos eligen dejar el país y emigrar en busca de un nuevo rumbo. Entre los lugares más elegidos por las personas que deciden mudarse se encuentran España, Italia y Estados Unidos.

Uno de los factores por los cuales los argentinos deciden emigrar es para tener la posibilidad de ahorrar. ¿Cómo es la situación económica de los argentinos en otros países?

¿Cuánto pueden ahorrar los argentinos que emigraron?

La situación económica de los argentinos que emigran suele variar según el país, la estabilidad económica del mismo y el trabajo que consigan. A continuación, te contamos cuánto se puede ahorrar en cada lugar.

España

Si un argentino se muda a Madrid, puede tener un salario en promedio de 2.016 euros. Si tiene que cubrir el mismo costo de servicios que hoy en la Argentina, debería contar con 2.117 euros, es decir que tiene un déficit mensual de 11 euros.

Cuánto ahorras si vivís en Madrid. (Foto: archivo)

Para ahorrar, se recomienda compartir los gastos de vivienda y con eso al final del mes le quedan 585 euros que anualizados implican un ahorro total de 7.014 euros.

Emigrar a Italia

Si emigras a Italia, el sueldo promedio de una persona que vive en Roma es de 2.821 euros, donde logra cubrir todas sus necesidades por el valor de 2.370 euros, generando así un nivel de ahorro en el presupuesto de 451 euros. Es decir, que ahorra anualmente 5.412 euros.

Si decide compartir sus gatos, el nivel de ahorro aumentaría mensualmente en 1.053 euros, valor que si se anualiza alcanzaría la cifra de 12.636 euros al final del año. Si lo pensamos en pesos argentinos, en el primer caso ahorraría $6.494.400 en forma anual y en el segundo $15.163.200.

Emigrar a Estados Unidos

Si bien la emigración a Estados Unidos es más compleja que a Europa, uno de los destinos más elegidos por los argentinos es Miami. El ingreso promedio de U$S 4.645 puede pagar la totalidad de gastos mensuales por un monto total de U$S 3.462 y le alcanza para ahorrar U$S 1.183.

Miami es uno de los destinos más elegidos por los argentinos. (Foto: archivo)

En el caso de compartir gastos en alquiler y servicios, el ahorro se incrementaría en U$S 2.063, si lo pensamos anualmente serían al menos U$S 24.756.