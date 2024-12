El mejor país para emigrar después de los 60: un destino económico que ofrece una excelente calidad de vida

Con más tiempo libre y menos ataduras laborales, muchas personas mayores de 60 años se sienten atraídas por la idea de descubrir nuevos destinos para emigrar.

En este contexto, existe un destino que combina un bajo costo de vida con una excelente calidad de vida. Además, ofrece paisajes impresionantes y una cultura vibrante, que invita a los jubilados a disfrutar de su retiro sin preocuparse por el presupuesto.

Emigrar siendo jubilado: el destino ideal con una excelente calidad de vida

Australia se destaca como uno de los destinos más atractivos para los jubilados, destacando por su alta calidad de vida y seguridad. Según la encuesta anual de US News & World Report, que evalúa factores como poder adquisitivo, esperanza de vida, educación, seguridad y estabilidad financiera , Australia figura entre los 10 países con mejor calidad de vida.

Melbourne es la tercer ciudad más segura del mundo, según el Mapa Mundial de Riesgos 2025. (Pixabay)

En este contexto, Melbourne se posiciona como una de sus ciudades más seguras, ocupando el tercer lugar en el Mapa Mundial de Riesgos 2025. Además de su seguridad, la ciudad ofrece un sistema de transporte eficiente, una vibrante vida cultural y paisajes increíbles .

El barrio de Fitzroy, en Melbourne, es conocido por su estilo bohemio, con calles llenas de arte urbano y tiendas únicas. Sus famosas laneways, decoradas con murales y grafitis, son un gran atractivo para los amantes del arte callejero. Además, la ciudad destaca por su gran variedad de cafeterías, perfectas para disfrutar mientras se recorre su vibrante ambiente.

Costos de vida: ¿por qué emigrar a Melbourne después de los 60?

Además de ser uno de los países con mejor calidad de vida y albergar una de las ciudades más seguras del mundo, Australia es conocida por su bajo costo de vida en comparación con otros países desarrollados, aunque varía según la ciudad y el estilo de vida.

Melbourne es una de las mejores ciudades para emigrar siendo jubilado.

Un gasto común como el plan de celular con internet cuesta alrededor de u$s 32.01 al mes. En promedio, un residente en Australia gasta unos u$s 1,050.07 al mes, aunque este monto puede cambiar según la ciudad y las preferencias personales.

En grandes ciudades como Sídney o Melbourne, el transporte público es una opción económica, con boletos mensuales de tren alrededor de u$s 96.04 y pases diarios de u$s 5.12. En cuanto a la compra de alimentos, un gasto semanal promedio en supermercados varía entre u$s 64.03 y u$s 89.64 por persona.

¿Qué hacer en Melbourne?

La ciudad ofrece una amplia variedad de lugares y actividades atractivas para disfrutar. Entre sus principales atractivos destacan:

Brighton Beach: un icónico paraíso costero conocido mundialmente por sus coloridas casitas de baño, ideales para disfrutar de un día junto al mar.

Fuente: Pixabay

Jardín Botánico Real: un espacio lleno de historia y naturaleza que alberga una gran colección de plantas de todo el mundo. También funciona como centro de investigación, educación y conservación, y lo mejor es que la entrada es gratuita.

Fuente: Freepik.

National Gallery of Victoria (NGV): este museo exhibe obras de renombrados artistas internacionales como Picasso, Warhol, Matisse y Magritte, junto con creaciones de artistas australianos emergentes.

Fuente: National Gallery of Victoria.

Australian Centre for the Moving Image (ACMI): una excelente opción para explorar la historia del cine y la televisión, además de descubrir cómo fue evolucionando la tecnología detrás de estas artes visuales.