Una propuesta publicada en Workaway invita a voluntarios a sumarse a una comunidad sustentable que se encuentra en plena etapa de formación en la región de las Cataratas de Iguazú, cerca de una de las principales atracciones naturales de la Argentina.

El proyecto busca personas interesadas en aprender y colaborar con actividades vinculadas con la agrofloresta, la permacultura y la bioconstrucción.

La iniciativa, creada por un grupo de amigos, apunta a desarrollar un ecobarrio con una convivencia comunitaria sencilla y un fuerte vínculo con la naturaleza.

La publicación ofrece distintas alternativas de alojamiento y comodidades como WiFi, duchas calientes, cocina equipada y un río ubicado a unos 600 metros de la chacra.

Una comunidad sustentable que busca nuevos voluntarios

El proyecto se encuentra en una etapa inicial y sus responsables explican que la comunidad presencial está formada por voluntarios, vecinos y amigos que comienzan a construir sus propias viviendas. Durante el año, la cantidad de personas que participan puede variar: en invierno suelen ser entre dos y tres, mientras que en verano pueden llegar a reunirse entre 16 y 20 personas.

Entre sus objetivos aparecen la producción de alimentos, el desarrollo de sistemas productivos sustentables y la educación vinculada con la permacultura.

También buscan impulsar proyectos de agrofloresta y generar espacios donde quienes participan puedan aprender nuevas herramientas para una vida más autosuficiente.

La comunidad sustentable cerca de las Cataratas del Iguazú busca voluntarios para sumarse a sus proyectos de agrofloresta, permacultura y bioconstrucción.

Qué tareas deben realizar quienes se sumen

La convocatoria publicada en Workaway contempla distintas actividades según el perfil de cada voluntario. Entre las principales aparecen trabajos de agrofloresta, como podar, sembrar, cosechar, preparar la tierra y plantar, además de tareas de bioconstrucción, entre ellas carpintería y trabajos con barro.

El perfil indica que quienes participen podrán conocer el sistema de organización socioeconómica del proyecto y aprender técnicas de construcción con barro y producción de alimentos.

Camas, camping, WiFi y un río a 600 metros

Uno de los atractivos de la propuesta es el alojamiento. La comunidad dispone de una casa comunitaria con ocho camas, un área para camping y baños secos. Además, cuenta con WiFi, ducha caliente, heladera, licuadora y vajilla completa. A unos 600 metros de la chacra hay un río.

La estadía mínima establecida en el perfil es de dos semanas. La convocatoria puede consultarse directamente en el perfil del proyecto dentro de Workaway, donde también figuran las condiciones, las tareas disponibles y los comentarios de personas que ya participaron de la experiencia.