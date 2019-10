NBA: conflicto con China pone en peligro un negocio de u$s 500 millones anuales

Parte de las transmisiones de la pretemporada de la NBA en China se reanudaron ayer, después de la crisis diplomática vivida en los últimos días a raíz del mensaje de Daryl Morey, manager general de los Houston Rockets, que apoyó la causa de Hong Kong provocando el enojo de las autoridades chinas. "Un desafío a la soberanía y estabilidad social de China" expresaron.

Tencent, empresa que posee los derechos de emisión digital de la NBA en el gigante asiático y por los cuales pagó u$s 1500 millones, reanudó las emisiones de algunos de los partidos, aunque en el menú no aparecieron los Rockets, franquicia que todavía sigue vetada por parte del gobierno y autoridades locales, con lo que hasta nueva orden, no habrá más noticias del equipo de Texas en suelo chino.

Fueron dos los partidos que pudieron verse en directo y por internet este lunes: Chicago Bulls-Toronto Raptors y Maccabi Haifa (de la liga israelí) - Minnesota Timberwolves.

El gigante tecnológico seguirá teniendo cancelados los encuentros de los Houston Rockets. Esto es especialmente grave para la organización texana, teniendo en cuenta que eran la franquicia NBA más popular en China gracias a la participación en el equipo del jugador Yao Ming durante la pasada década.

Las pérdidas en particular para los Rockets en este sentido, y para toda la NBA en general, pueden ser muy importantes.

Según un análisis proyectado por círculos de la NBA, que publicó el periodista especializado Marc Stein para The New York Times podrían superar los u$s 25 millones anuales para el equipo, mientras que serían de hasta u$s 500 millones anuales para toda la liga, al menos si la crisis no se resuelve pronto.

Fuentes del South China Morning Post aseguraron también que Tencent había ofrecido a los suscriptores chinos de NBA League Pass que hubiesen elegido el paquete para ver en exclusividad a los Houston Rockets la posibilidad de cambiar de equipo. Eso o recibir un reembolso de las cantidades pagadas para ver al equipo de Daryl Morey, sobre el que parece que va a continuar el veto estatal.

La semana pasada, tanto Tencent como la televisión estatal china, CCTV, que emite la NBA en su programación, habían anunciado el cese de las emisiones de partidos de pretemporada en la NBA hasta nueva orden. Por ahora, parece se levanta el veto general pero no el de los Rockets.

En este sentido, según la CNN, la postura de Tencent destaca la importancia de la NBA para China y las empresas chinas. La liga es muy popular en China, con casi 500 millones de espectadores tan sólo a través del sitio de Tencent. El negocio de la NBA en China tiene un valor estimado de u$s 4000 millones, y la entidad incluso ha invertido en la construcción de canchas de básquet en todo el país.