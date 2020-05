La ley y el orden UVE: dónde ver el último capítulo de la temporada 21 dirigido por el argentino Juan José Campanella

Buenas noticias en la extensa cuarentena por coronavirus en la Argentina. Si ya te estás poniendo al día con todos los estrenos de Netflix de mayo y ya viste 'Contagio' y otras películas relacionadas con epidemias y virus, seguramente vas a disfrutar el estreno del último episodio de la temporada 21 de 'La ley y el orden: UVE' que tiene un atractivo adicional: fue dirigido por el argentino Juan José Campanella.

Campanella, director de cine y televisión, guionista y productor quien dirigió 'El secreto de sus ojos', ganadora del Oscar como mejor película de habla no inglesa en 2010, se instaló en Nueva York a principios de año para dirigir 'The things we have to lose' ('Las cosas que tenemos que perder'), episodio final de la histórica 21° temporada de 'La ley y el orden: UVE', que es la serie de acción de horario estelar más larga de todos los tiempos.

El episodio final tan esperado por los fans encuentra a Dominick 'Sonny' Carisi (Peter Scanavino) en el inicio del juicio largamente esperado de Sir Tobias Moore, mientras que la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) enfrenta reveses en varios otros casos.

Cuándo se estrena el final de La ley y el orden: UVE

Inicialmente, se planeó que la temporada 21 tuviera 24 episodios, pero la producción se interrumpió por la pandemia del Covid-19 . Por lo tanto, en el episodio que no estaba destinado a ser el final de la temporada, se podrá ver el regreso de varios agresores y víctimas de casos anteriores. Desde casi no lograr atrapar al violador en serie Steve Getz, hasta ganar su primer juicio, 'Sonny' Carisi ha recorrido un largo camino que lo lleva al esperado juicio del influyente magnate de los medios, Sir Tobias Moore.

Esta serie contundente y emotiva de la icónica marca 'Ley y Orden' narra la vida de la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, un escuadrón de detectives de élite que investiga crímenes de agresión sexual, abuso infantil y violencia doméstica.

El episodio final de la histórica temporada 21 de 'La ley y el orden: UVE', dirigido por el argentino Juan José Campanella, se estrena el 19 de mayo, a las 21, en Universal TV.