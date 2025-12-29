El Gobierno buscará extender el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por un año más, dado que vence a mediados de 2026, y así poder seguir captando nuevas inversiones de más de u$s 200 millones. Además, para que haya margen para que el Congreso realice cambios en la ley de glaciares y se destraben millonarias inversiones mineras.

El anuncio podría darse en las próximas semanas y en conjunto con el decreto que agregará al upstream de hidrocarburos dentro de los sectores beneficiados, dado que en la ley original había quedado afuera.

Si bien no está la confirmación oficial, Daniel González, ministro coordinador dentro del Ministerio de Economía, ya comunicó que su recomendación será que el régimen continúe. Dentro de los estudios de abogados y consultoras que asesoran a empresas para presentar las carpetas y obtener los beneficios del RIGI dan por sentado que el régimen se extenderá un año más.

Cuándo anuncian la prórroga RIGI

El régimen fue sancionado a mediados de 2024, en el marco de la aprobación del Congreso de la Ley Bases. Tenía un plazo inicial de dos años para que las empresas presenten los proyectos y accedan a los beneficios, pero el Poder Ejecutivo tiene la potestad de prorrogarlo por un año más.

La especulación en el sector energético y minero es que la prórroga se anunciará en los próximos días en conjunto con la letra chica para que las petroleras puedan acceder al RIGI en el upstream de petróleo. Según pudo saber este diario, en Economía se encuentran escribiendo cómo será esa letra chica.

Se trataba de un pedido que le había manifestado el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, al ministro de Economía, Luis Caputo, quien le había prometido analizarlo. Días más tarde, en el Día del Petróleo y ante todos los empresarios del sector, González lo confirmó: “Nación decidió extender el RIGI a todo el upstream”. Antes, solo estaban incluidos los pozos de dedicación exclusiva para la exportación de gas natural licuado (GNL). Ahora no estará ese requisito, pero sí será necesario que se trate de producción incremental.

Además, podría llegar a existir un monto de inversión mínima. Todos esos puntos son los que se encuentran en la letra chica que escribe Economía por estos días. Dado que esa información debe salir por decreto en el Boletín Oficial, en el sector se espera que en conjunto pueda publicarse la extensión del RIGI hasta mediados de 2027.

Previamente, en otro encuentro energético junto a empresarios y ejecutivos del sector, González había dicho públicamente que estaba interesado en la prórroga del régimen. “Aún no discutimos formalmente su extensión, pero la decisión debería tomarse este verano, dado que vence en julio de 2026. Mi recomendación personal será prolongarlo, porque refleja el modelo económico al que aspiramos: sin retenciones, con impuestos más bajos y procedimientos ágiles”. Además, González dio algunos números: “El RIGI está siendo extraordinariamente exitoso. Hoy contamos con más de 27 proyectos presentados, mitad de energía y mitad de minería, y varios más en carpeta”.

Más inversiones si se aprueba la Ley de Glaciares

Además, se suma otro interés para extender el RIGI vinculado a la ley de glaciares. Con la normativa vigente, las compañías consideran que no hay seguridad jurídica para realizar inversiones que pueden superar los u$s 5000 millones, dado que no está completamente definido el inventario de glaciares y periglaciares. Si se aprueba el nuevo proyecto de ley que ingresó al Senado, podría implicar un “envión” para el sector. La nueva ley establece que los glaciares y periglaciares a proteger deben cumplir una función hídrica, y que las provincias tendrán un rol clave en su determinación. Proyectos de cobre como Taca Taca, Pachón, MARA, Vicuña, Los Azules y PSJ pueden implicar inversiones de casi u$s 30.000 millones.

El RIGI ofrece a los proyectos que superan los u$s 200 millones un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años. Entre los principales incentivos se destacan la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25%, la amortización acelerada de inversiones, la devolución anticipada del IVA, las exenciones de derechos de importación y la estabilidad normativa. Además, contempla un esquema de libre disponibilidad de divisas para una parte de las exportaciones.

Desde su puesta en marcha, el régimen ya recibió más de 27 proyectos, con inversiones comprometidas por más de u$s 60.000 millones, según un relevamiento realizado por Econométrica y difundido por el Gobierno. La mayor parte de los proyectos se concentran en energía —con iniciativas vinculadas a Vaca Muerta, oleoductos y plantas de licuefacción de gas— y minería, especialmente cobre y litio. Entre las provincias más beneficiadas aparecen Río Negro, Neuquén, Salta y San Juan.