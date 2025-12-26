El adorable Kirby regresa a las pistas con una propuesta que desafía las convenciones de los títulos de carreras. Kirby Air Riders para Nintendo Switch 2 es una reinvención del género que sorprende por su jugabilidad y por demostrar las posibilidades técnicas de la nueva consola de Nintendo con resultados sorprendentes.

A diferencia de otros juegos de carreras, Kirby Air Riders apuesta por un sistema donde el avance se da de manera automática y la velocidad se gana con mecánicas como drifts precisos, deslizamientos sobre estructuras (rail grinds) y ataques estratégicos para acumular momentum. Esta decisión de diseño genera un ritmo único, que requiere un aprendizaje inicial, pero que recompensa la memorización de pistas y el timing perfecto sobre los reflejos puros.

En Switch 2, el título alcanza resolución 4K a 60 fps estables cuando está conectado al televisor, con ray tracing aplicado a efectos de partículas y luces que crean atmósferas vibrantes sin sacrificar rendimiento. En modo portátil, ofrece 1080p a 60 fps y una fluidez impecable incluso en las secuencias más caóticas del multijugador.

Personalización profunda y variedad adictiva

Kirby Air Riders se destaca por su sistema de personalización. Con más de 100 partes desbloqueables para los vehículos, cada carrera puede sentirse distinta según la configuración elegida. Las modificaciones no son meramente estéticas: alteran el manejo, capacidad de deslizarse, velocidad máxima y armamento disponible, lo que obliga a experimentar con diferentes opciones según la pista y el modo de juego.

El elenco de personajes incluye a figuras icónicas como Kirby, Meta Knight y Dedede, cada uno con habilidades características diferenciadas. Por ejemplo, Kirby puede ejecutar Quick Spin para evadir obstáculos, mientras Meta Knight es capaz de desatar ataques devastadores. Estas habilidades se cargan golpeando rivales, lo que transforma cada carrera en un equilibrio entre agresión y conservación de la velocidad.

El desafiante modo Air Ride se siente como el principal del juego.

Las 18 pistas disponibles —9 completamente nuevas y 9 remasterizadas del clásico Kirby Air Ride para GameCube— ofrecen escenarios diversos que van desde desiertos hasta zonas industriales sci-fi. Cada circuito premia la memorización de atajos ocultos y el uso estratégico del freno para cargar turbos en momentos clave. A diferencia de Mario Kart, donde los ítems aleatorios pueden generar resultados impredecibles, aquí la victoria depende de habilidad pura y conocimiento del terreno.

Variedad que mantiene el interés

El modo Air Ride soporta hasta 12 jugadores online, con carreras intensas donde cada ataque y boost cuenta. El sistema de emparejamiento (matchmaking) funciona sorprendentemente bien, dado que nos conecta con jugadores de nivel similar sin tiempo de espera prolongados.

En City Trial, un modo que es una joya, cuatro jugadores tienen cinco minutos de free-roam destructivo para recolectar power-ups, destruir estructuras y mejorar sus estadísticas antes de enfrentarse en un minijuego final aleatorio. El caos impredecible —desde carreras tradicionales hasta batallas de resistencia— genera momentos memorables que combinan estrategia a largo plazo con improvisación. Es accesible para grupos casuales pero, también, lo suficientemente profundo para sesiones competitivas entre amigos.

Top Ride complementa la propuesta con un enfoque en competición pura y vista superior.

El modo Top Ride es muy divertido y distinto de Air Ride.

Una de las mayores sorpresas de Kirby Air Riders es su modo historia (Escapada). A diferencia del tono infantil tradicional de la franquicia, aquí se adopta una narrativa madura con caminos ramificados y múltiples finales posibles. Más de 100 coleccionables desbloquean escenas que construyen un mundo complejo sin recurrir a diálogos excesivos.

El soporte de figuras amiibo añade unlocks exclusivos y desafíos adicionales que extienden la posibilidad de rejugar este título.

Curva de aprendizaje pronunciada

Como en todo videojuego, existen aspectos que generan opiniones divididas. La mecánica de avance automático, si bien única, puede inicialmente frustrar a jugadores acostumbrados a racers tradicionales donde el control manual es total. Por eso, los primeros momentos con el juego pueden sentirse caóticos, hasta que se entiende cómo se acopla el sistema de boosts, drifts y ataques.

También es cierto que hay que ser consistente y pertinaz para ir desbloqueando el contenido del juego, algo usual en títulos arcade de consolas.

Acción en City Trial de Kirby Air Riders.

¿Para quién es Kirby Air Riders?

Kirby Air Riders está diseñado para jugadores que valoran la profundidad estratégica sobre la accesibilidad inmediata. Es perfecto para grupos de amigos que buscan sesiones multijugador intensas, competidores que disfrutan de memorizar pistas y perfeccionar técnicas. Y, por supuesto, fans del personaje Kirby que quieran sumar un juego bien hecho a su colección de Switch 2.

Ojo que no es un sustituto directo de Mario Kart: mientras este último prioriza diversión casual con ítems aleatorios y remontadas dramáticas, Kirby Air Riders recompensa habilidad pura y experimentación con los vehículos. Ambos tienen su lugar en la biblioteca de Switch 2, pero este título brilla para gamers que buscan algo distinto al racer tradicional de Nintendo.

Tampoco es ideal para niños pequeños debido a su complejidad inicial (en ese caso, Mario Kart es una opción mejor), ni para puristas de simracing que esperan control manual total sobre aceleración y frenado.

Un racer alternativo con personalidad propia

Kirby Air Riders en Switch 2 no intenta ser Mario Kart, y esa es su mayor fortaleza. Propone un enfoque de carreras que se siente fresco porque es una experiencia única. Su apartado técnico impecable demuestra el potencial real de la consola, mientras sus modos variados pueden justifican su adquisición para quienes gusten de las carreras frenéticas y estén dispuestos a tomarse el tiempo de dominarlo.

Kirby Air Ryders está disponible en la tienda oficial de Nintendo a un precio de $ 99.199 (pesos argentinos) en formato de versión digital.