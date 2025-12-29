Promociones, cuotas y envíos sin cargo: las estrategias de las marcas para las compras contrarreloj del arbolito

La marca estadounidense de calzado Skechers abrió su segundo local en la Argentina y ya puso en marcha un plan de expansión que prevé nuevas aperturas en shoppings y locales a la calle. El nuevo punto de venta funciona desde diciembre en el Abasto Shopping y se suma a la primera tienda, inaugurada este año en Unicenter.

El desarrollo de la marca está a cargo de Grupo Blanco, que tras los resultados del primer local decidió acelerar el cronograma de aperturas previsto originalmente. La compañía ya definió nuevas ubicaciones en Buenos Aires y en el interior del país, con el foco puesto en el primer semestre de 2026.

El nuevo local del Abasto cuenta con una superficie de 240 metros cuadrados y requirió una inversión de u$s 500.000. “Después de la apertura en Unicenter, la recepción del público y el nivel de ventas nos llevaron a adelantar decisiones”, explicó a El Cronista Matías Blanco, presidente de Grupo Blanco.

La próxima apertura será en el shopping DOT, donde las obras comenzarán en febrero y la inauguración está prevista para marzo de 2026. En paralelo, Skechers llegará por primera vez al interior del país con un local en la ciudad de Córdoba , que abrirá en el mismo período.

A esas aperturas se sumará un local a la calle en Avenida Cabildo y Juramento, cuya obra comenzará en marzo. Con ese movimiento, durante el primer semestre del año próximo la marca incorporará tres nuevos puntos de venta. Para la segunda mitad de 2026, el objetivo es abrir cuatro locales más, que todavía se encuentran en negociación.

El plan a largo plazo contempla una red de entre 16 y 20 tiendas. “Ese era el objetivo inicial. Después, cuando miramos otros mercados como Chile, donde la marca tiene más de 30 locales con una población menor, vemos que hay margen para seguir creciendo ”, señaló Blanco.

Esta expansión se da en paralelo al desarrollo de otras marcas del grupo. En el primer semestre de 2026, grupo Blanco abrirá dos locales de Timberland, uno en Abasto y otro en Córdoba. Para la segunda mitad del año, el plan contempla sumar uno o dos puntos adicionales en Buenos Aires.

El grupo, creado en 1975 y con origen en Rosario, fue fundado por Antonio Blanco y hoy está dirigido por su hijo, Matías Blanco. En la Argentina opera marcas internacionales de calzado e indumentaria, entre ellas, además de Skechers, Havaianas y Diadora, y está a cargo del desarrollo local de Timberland.