De Twitter a Netflix en noviembre: cuándo es el estreno de la película sobre El cuaderno de Nippur basada en tuits

En noviembre es el estreno de una nueva película argentina original de Netflix. Y está basada en una historia real. Concretamente, en una serie de tuits virales que luego se publicaron como 'El cuaderno de Nippur', un boom de ventas en el país.

Cuando María 'Marie' Vázquez se entera que tiene una enfermedad terminal decide enfrentarse al triste final a su manera: con emoción y un humor sarcástico que la caracteriza. Emplea buena parte de su tiempo en escribir un cuaderno para Tomy, su único hijo de 4 años, para que la imagen de su madre lo acompañe toda la vida.

Además, María relata su experiencia a través de las redes sociales, particularmente de Twitter, con su estilo irónico y emotivo, y su historia de vida se vuelve viral. En su camino, repleto de sentimientos encontrados, la acompañan su entrañable marido, Federico, y su grupo de amigas íntimas que están con ella en lo que llaman 'La fiesta del final'.

Dirigida por Carlos Sorín, la nueva película original argentina de Netflix está protagonizada por Valeria Bertuccelli, Esteban Lamothe, Mauricio Dayub, Malena Pichot.

Y está inspirada en la historia real de María 'Marie' Vázquez y el libro que le escribió a su hijo, titulado 'El cuaderno de Nippur'.

Una historia real que fue viral en Twitter y llegó a Netflix

Marie era una arquitecta, dibujante y bloguera argentina que relató sus últimos meses de vida en su lucha contra el cáncer vía redes sociales. 'El cuaderno de Nippur' nació como un libro lleno de vida y colores escrito por una madre joven (43 en ese momento) que se preparaba para la muerte, a su hijo de apenas 3 años.

Durante 7 meses, desde la habitación 104 del Sanatorio de la Providencia, gestó un texto que habla de la vida, de la muerte y del amor. Marie murió en 2015. Seis meses después, el libro llegó a las librerías y fue un boom de ventas.

"Si va a ser huérfano, que sea huérfano de una mamá legendaria", había dicho Marie al aceptar la difusión del libro que fue publicado por Planeta en un formato casi artesanal. Ahora, la película de Netflix cuenta su historia. El estreno es el 24 de noviembre.

Valeria Bertucelli, en una actuación memorable

"El problema que tenía esta película era la intensidad de su drama. Y al mismo tiempo, la forma de ser tan particular de la protagonista. Fue muy difícil conservar el equilibrio para que la película funcione, emocione y no tenga golpes bajos. Es muy fuerte desde el enunciado: una madre que se está muriendo le escribe a su pequeño hijo. Además, el tema del cáncer es universal: todos tenemos afectado a alguien más o menos cercano, la experiencia traumática la conocemos. A partir de allí, sin subrayar el tono, elaboré el guión. Me propuse no remarcarlo, no apabullar al espectador con la emoción. Por supuesto, es un tema muy cercano a la gente. No sólo el de la muerte: se trata de hablar del cáncer, de una persona joven con una muerte injusta, de la relación madre-hijo. Son temas muy intensos, en los que traté de no cargar las tintas", contó Sorin al medio GPS audiovisual.

"Aparte del carácter desenfadado de la protagonista y su humor sarcástico ante el drama, en el cuaderno está la clave de todo. La obra original es un cuaderno que ella escribió para su hijo, y que no estaba hecho para publicar. Allí estaban sus consejos, para que de alguna forma la recordara. Después de su muerte se publicó y tuvo un éxito editorial notable, pero está escrito para un niño", compartió el director.

Esteban Lamothe y Malena Pichot, coprotagonistas de la película

Acerca de cuánto hay de ficción, Sorín respondió: "No mucho. Trabajamos con los verdaderos protagonistas durante más de un año, y todo lo que está en la película es bastante fiel a lo que pasó. Por supuesto que hay limitaciones porque la ficción tiene sus reglas. Pero los textos -también los tuits, y además ella era muy bloguera- son los de Marie", concluyó.