Boca juega hoy por la Libertadores: a qué hora es el partido y dónde verlo

Boca Juniors, el primer equipo argentino en clasificarse para los octavos de la Copa Libertadores, recibirá hoy a Caracas, de Venezuela, por la sexta y última fecha del Grupo H.

El equipo "Xeneize" tiene 11 puntos y se adjudicó el grupo en forma invicta, por encima de Caracas y Libertad, de Paraguay, ambos con 7 unidades, y último quedó el Deportivo Independiente de Medellín (DIM), con 3 y eliminado.

De acuerdo con la agencia Télam, el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, retocará la formación en relación a los que jugaron el 29 de septiembre pasado, también en La Boca, en el empate a cero con Libertad.

Las modificaciones que hará Russo serán los ingresos de Nicolás Capaldo por Jorman Campuzano, Julio Buffarini por Leonardo Jara y Edwin Cardona por Agustín Obando.

El partido se jugará a partir de las 21.30 en la Bombonera, a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coronavirus, con el arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra y televisación de ESPN.

Además, jugarán hoy Gremio vs America de Cali (ESPN, 21.15); Libertad vs Independiente de Medellin (Fox Sports2, 21.30) y U. Catolica vs Inter (Fox Sports, 21.30).

�� A la espera del encuentro ante Caracas por Copa #Libertadores, el plantel se distendió con una serie de juegos físicos y de coordinación.#VamosBoca �� pic.twitter.com/opNZWU4q36 — Boca Jrs. Oficial (desde ��) (@BocaJrsOficial) October 21, 2020

Llamativamente ante la ausencia de espectadores, el Comité de Seguridad del Fútbol del Gobierno de la Ciudad de todas formas dispondrá un importante operativo de seguridad.

Habrá un "anillo" de seguridad a cien metros del estadio para facilitarle la tarea a los camiones de exteriores de la transmisión oficial y para evitar una posible aglomeración de hinchas en las diferentes puertas.

También se dispondrá de un poco más de cien efectivos de seguridad afectados al operativo, entre oficiales de Policía de la Ciudad y Agentes de Prevención y de Tránsito.

�� Lista de citados para enfrentar a Caracas por Copa #Libertadores.#VamosBoca �� pic.twitter.com/vmvzq7PSmw — Boca Jrs. Oficial (desde ��) (@BocaJrsOficial) October 21, 2020

El plantel de Boca, al no concentrar, llegará por sus propios medios a la cancha, en tanto que la delegación de Caracas y árbitros y autoridades de Conmebol serán acompañados en su traslado por policías desde la zona céntrica de la Ciudad.

En tanto, cinco oficiales, hisopados como exige la organización, estarán en el campo y tribunas, y el resto se distribuirá en los diferentes ingresos de la Bombonera.

Los Agentes de Tránsito y Prevención estarán apostados en puntos estratégicos en calles aledañas para concientizar a la población de que no se acerque al estadio boquense.