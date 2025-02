Mirtha Legrand cumple años: cuántas velas apaga, sus tres deseos para el país y los famosos que la saludaron

Este domingo 23 de febrero, la icónica conductora televisiva Mirtha Legrand celebra un nuevo año de vida, llegando a los impresionantes 98 años. Con una trayectoria que abarca más de siete décadas en el mundo del espectáculo, la "Chiqui" no solo es un símbolo de la televisión argentina, sino también un ejemplo de vitalidad y pasión por su trabajo. En una entrevista con Radio Splendid, Legrand compartió detalles íntimos de su festejo, sus deseos para el país y cómo vive esta etapa tan especial de su vida.

"Estoy emocionada por cumplir tantos años, tantos y hermosos", expresó Mirtha al recibir los saludos de los conductores del programa "Se Terminó La Joda", en Splendid. La diva confesó que la previa de su celebración comenzó temprano: "Empiezo a prepararme a las siete más o menos, pero todo el día estoy recibiendo llamadas y mensajes, así que es agotador". Además, reveló que la noche anterior casi no durmió, pensando en quién se acordaría de ella.

Entre risas, Mirtha admitió: "Soy gánica, es cierto. A veces estoy bien, me duele algo y digo: 'No, no, Chiqui, vamos adelante, fuerza'". Su energía y optimismo son contagiosos, y así lo demostró al hablar de sus recorridos nocturnos por zonas necesitadas del país: "Sí, salgo y veo. Voy a lugares muy necesitados como La Matanza y observo. Creo que el país está intentando salir adelante". Sin embargo, prefirió no profundizar en temas políticos: "Mirá, querido, no quiero hablar de política hoy".

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando recordó su nacimiento: "Mi mamá siempre contaba que cuando nací última, porque soy gemela, la partera dijo: 'Doña Rosa, viene otro', y mamá se desmayó porque no había ecografía en esa época". Además, con picardía, adelantó detalles de su look para la fiesta: "Eso es un secreto de estado, pero voy a ponerme dos vestidos. Primero uno divino y después otro divinísimo".

Uno de sus cru ces más recientes, con García Moritán.

Entre sus deseos de cumpleaños, Mirtha destacó tres fundamentales: "Primero salud, después paz y bienestar para todos los argentinos. Que se acabe la pobreza y vivamos mejor. Es un país riquísimo, deberíamos vivir maravillosamente bien". Estos deseos reflejan no solo su preocupación por el país, sino también su generosidad y compromiso con la sociedad.

En cuanto a su vida personal, en declaraciones a Radio Mitre, Mirtha no dudó en destacar la importancia de su familia y su trabajo: "Mi trabajo y mi familia también, mis nietos, mis bisnietos. Primero mi familia y después mi trabajo, estar activa y estar con el cerebro bien, con la mente bien, con la memoria bien". Con una sonrisa, agregó: "Yo creo que soy un caso único en el mundo que, a esta edad, ay, tengo tantos años. No puedo creerlo que yo sea esa chiquita que empezó en una película que no podía caminar con tacos altos porque no sabía y ahora tengo esta edad. Ay, Dios mío, la vida ha sido muy generosa conmigo, muy generosa".

Los saludos de famosos no se hicieron esperar. A través de un video editado, personalidades como Lionel Messi, Ricardo Darín, Adrián Suar, el dúo Pimpinela, Guido Kazca y Guillermo Franchella le dedicaron cálidas palabras. Messi inició el homenaje con un sencillo pero afectuoso "Hola, Mirtha", mientras que Darín expresó: "Mirta querida, a través de este video por lo menos me acerco un poquito para darte un abrazo, un beso". Suar, por su parte, no dudó en decir: "Hola, chiquita de mi corazón, te quiero, te respeto mucho, gracias por todo".

El dúo Pimpinela, en la voz de Lucía Galán, recordó los años de amistad: "Desde los 80 que estamos juntas recorriendo no solamente la vida profesional sino que también la vida personal". Guido Kázca destacó su admiración por la conductora: "Sos un ejemplo total", mientras que Franchella le deseó que disfrute cada momento: "Que la pases fantástico, que disfrutes cada ratito, que de eso se trata el paso por acá".

Messi cerró los saludos con un mensaje lleno de cariño: "Te mando un beso grande, chao"

Quién es Mirtha Legrand: orígenes, trayectoria, premios y polémicas





Nacimiento y primeros años

Rosa María Juana Martínez Suárez, conocida como Mirtha Legrand, nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, Argentina

Desde muy joven, se destacó en la Época de Oro del cine argentino, participando en películas como Los martes, orquídeas y La pequeña señora de Pérez

Carrera en el cine y la televisión

Mirtha se casó con el director de cine Daniel Tinayre en 1945 y juntos tuvieron dos hijos

Su carrera en el cine incluyó éxitos como La vendedora de fantasías y En la ardiente oscuridad

En 1968, inició su icónico programa televisivo Almorzando con Mirtha Legrand, que se convirtió en un clásico de la televisión argentina

Reconocimientos y legado

A lo largo de su carrera, Mirtha ha recibido múltiples premios, incluyendo el Martín Fierro de Oro y el de Platino

. En 2024, fue distinguida como doctora honoris causa por la Universidad de Buenos Aires

. Su programa sigue vigente, consolidándola como una leyenda del entretenimiento argentino

Episodios polémicos de Mirtha Legrand

Críticas durante la dictadura militar

Durante la dictadura militar en Argentina, Mirtha fue criticada por recibir a figuras del régimen en su programa y tratarlas con cordialidad

Silvana Suárez abandona la mesa

En 1999, la ex Miss Mundo Silvana Suárez abandonó en vivo la mesa de Mirtha tras una discusión sobre su divorcio

Cruce con Damián De Santo

En 2009, el actor Damián De Santo llamó "necia" a Mirtha durante una acalorada discusión en su programa

Fernando Peña y el revólver

El actor Fernando Peña sorprendió a todos al sacar un revólver en medio de una charla sobre arte y transgresión

Pregunta polémica a Roberto Piazza

Mirtha generó controversia al preguntar al diseñador Roberto Piazza si en una adopción entre personas homosexuales podría producirse una violación

Comentario desafortunado sobre violencia de género

Durante una entrevista con Laura Miller, Mirtha preguntó qué había hecho ella para que su pareja le pegara, lo que generó un gran malestar

Mirtha Legrand ha tenido una carrera llena de éxitos y controversias, consolidándose como una figura central en la cultura popular argentina.