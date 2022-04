Comprar una casa sale lo mismo hoy que en 2010: dónde encontrar las oportunidades más sabrosas

Comprar una propiedad en los alrededores de Buenos Aires hoy cuesta casi lo mismo en hace 12 años. Los precios tuvieron una caída acumulada del 37,4% en los últimos tres años y ya son similares a los registrados en 2010. Incluso, en algunos lugares de la zona sur hay propiedades disponibles por menos de u$s 700 por m2 , según un informe elaborado por Reporte Inmobiliario.

La consultora destaca que en los últimos 12 meses los precios retrocedieron un 8,21% en 13 localidades relevadas del primer cordón del Gran Buenos Aires. Además, la caída se desaceleró en el último trimestre, con un promedio del 1,65%. Ese podría ser un indicador de que los valores están cerca de un piso.

Con respecto al promedio de marzo de 2019, la merma llega al 37,4%. Para encontrar un precio promedio similar al actual hay que retrotraerse a marzo de 2010, cuando la cotización del metro cuadrado era de u$s 1440, apenas u$s 30 por debajo de los precios actuales.

Zona por zona

Los departamentos de dos o tres ambientes más baratos en GBA se encuentran en zona sur. En La Plata se encuentran los valores más bajos relevados en el informe (entre u$s 655 y u$s 1440 por m2) . En tanto, en Lanús, los precios oscilan entre u$s 715 y u$s 1590.

En Avellaneda, se consiguen propiedades desde u$s 755 por m2. Por las más caras piden u$s 1420 por m2. El precio del metro cuadrado más caro del sur está en Quilmes y Lomas de Zamora: el mínimo se ubican en u$s 865 y los máximos u$s 1790 y u$s 1350 respectivamente.

La zona norte, en tanto, mantiene los precios más elevados. En Vicente López, los propietarios piden entre u$s 1395 y u$s 3070 por metro cuadrado. En Martínez, San Isidro y Olivos, el metro cuadrado pedido parte de los u$s 1605, u$s 1550 y u$s 1370 y alcanza los u$s 2725, u$s 2645 y u$s 2070, respectivamente.