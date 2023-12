En un escenario complejo, estos fueron los ganadores del año en los negocios

En esta noticia Recuperación

La aceleración de la inflación, los problemas macroeconómicos y las dificultades para importar no fueron el escenario ideal para los negocios en la Argentina. Y si a todo esto se le suma la incertidumbre que trajo consigo el año electoral -que apenas pudo ser despejada el 19 de noviembre pasado, con el balotaje-, el resultado fue magro para la gran mayoría de los sectores, que en los primeros nueve meses del año mostraron, en conjunto, una caída de actividad del 0,7 por ciento , de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec).

Sin lugar a dudas los últimos 12 meses fueron desafiantes para las empresas. Sin embargo, hubo algunos sectores que en medio de un panorama desalentador pudieron hacer frente a los problemas de la economía local y se convirtieron en los claros ganadores de 2023.

"Este fue un año complicado. Mientras 2021 y 2022 significaron la recuperación pospandemia, 2023 mostró menos impulso para la economía. Sin embargo, sectores como minería, energía y turismo mostraron números positivos", señala Alejandro Cagliolo, analista senior de First Capital Group.

La estrella del año, coinciden los analistas, fue el sector minero. En gran medida, el crecimiento vino de la mano del auge del litio, que movilizó una gran cantidad de proyectos nuevos, con muchas compañías estadounidenses y canadienses que están instalándose en el país. El mineral, clave para el desarrollo de la movilidad eléctrica, todavía no es el más exportado, pero está ganando cada vez más volumen y podría cobrar mucha más importancia en los próximos años .

"Minería es el sector que mejores números arrojó en el año, con un crecimiento del 6,1 por ciento en la comparación interanual. Es una industria que se vio beneficiada por el contexto internacional y la transición energética. Y, aunque la producción de litio es, en parte, la gran responsable de estos resultados, el oro y la plata siguen siendo los minerales más exportados", agrega José Segura, economista Jefe de PwC Argentina.

El litio está en pleno crecimiento en el país

Entre enero y octubre, la actividad minera realizó exportaciones por US$ 3198 millones, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación. De ese total, US$ 2387 millones corresponden a minerales metalíferos (con una caída interanual del 6,3 por ciento) y US$ 683 millones fueron producto de la venta de litio al exterior, con un crecimiento del 26,4 por ciento con respecto al mismo período de 2022.



"De los 49 proyectos de litio en cartera en la Argentina, tres ya están produciendo y exportando. El año próximo deberían sumarse dos proyectos más a la producción. Otros dos proyectos más están en construcción y entre prefactibilidad y exploraciones avanzadas se suman 8 proyectos más para ampliar el desarrollo litífero argentino", detalla Francisco Romano, socio de Energía del estudio de abogados Pérez Alati, Grondona, Benites y Arnsten (Pagbam) y director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Además, destaca que todos los proyectos antes de su producción ya generan inversiones externas y empleo en el país, al avanzar la prospección y exploración de las salmueras.

A partir de 2025, si se toman en cuenta los valores FOB de 2023, el complejo del Litio podría exportar más de US$ 7000 millones. De esta manera, las inversiones en la Argentina podrían multiplicarse 20 veces con una mayor estabilidad cambiaria y reglas claras a largo plazo.

Mientras que para otros sectores la debilidad del peso y las restricciones cambiarias trajeron serias complicaciones, para el turismo supuso una gran oportunidad. Atraídos un ventajoso tipo de cambio paralelo, miles de uruguayos, brasileños y chilenos aprovecharon para visitar el país, recorrer, salir a comer, ir al teatro y hacer compras.

"Uno de los principales índices para el sector es el ingreso de extranjeros, que mostró un gran crecimiento", destaca Cagliolo.

En los primeros diez meses del año ingresaron al país más de 6 millones de extranjeros no residentes, que gastaron más de US$ 3700 millones, según datos del Ministerio de Turismo. La lista de los países que más turistas aportaron es encabezada por Uruguay con el 21,6 por ciento; le siguen Brasil con el 19,4 por ciento y Chile con el 19 por ciento .

El organismo estima que para fin de año, el país habrá recibido cerca de 7,4 millones de viajeros extranjeros, con un impacto económico superior a los US$ 5000 millones. Con estos, la Argentina se ubica como líder regional en turismo receptivo.

"El crecimiento del sector turístico está dado por un contexto de mejora del turismo externo, por el tipo de cambio beneficioso para los extranjeros. Sin embargo, si miramos el desempeño a lo largo de los años, se observa que la actividad todavía está un 12 por ciento por debajo de 2019. Lo que estamos viendo es apenas una recuperación de lo perdido en 2020, durante la pandemia", destaca Segura, de PwC Argentina.

En cuanto al turismo interno, la falta de financiamiento para pasajes y paquetes turísticos en el exterior, la brecha cambiaria, con un dólar turista que se fue encareciendo a lo largo del año, y la reedición del programa Previaje ayudaron a que quienes tenían algo de dinero consideraran utilizarlo para viajar dentro del país.

"En general el mercado tuvo un comportamiento defensivo. Y frente a la enorme inflación y la imposibilidad de muchos de buscar una cobertura, impulsaron el sector. Y, aunque ningún sector de la economía está en niveles altos, si se lo compara con otros, el turismo despegó más rápido. Dentro de las limitaciones de la microeconomía, fue uno de los que más movimiento tuvo", dice Natacha Izquierdo, responsable de Inteligencia Sectorial en la consultora Abeceb.

En opinión de Cagliolo, de First Capital, se espera que el sector siga creciendo porque el país sigue estando barato para el turismo extranjero. Además, la caída del salario real, la inflación y el tipo de cambio podrían impulsar el reemplazo de destinos extranjeros para algunos sectores de la población que tenían posibilidades de viajar al exterior.

Con Vaca Muerta como estrella, el sector de la energía fue otro de los ganadores del año. Por un lado, la conclusión del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), obra clave para dejar de depender de las importaciones de gas durante el invierno, y por el otro la profundización en el desarrollo de la cuenca neuquina hicieron que la actividad en materia de petróleo y gas continuara creciendo y llegara a un récord histórico de producción en octubre con 354.155 barriles por día .

Se siguió perforando pozos a pesar de los problemas macro. Y ya no es solo Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, sino que ahora se sumó Santa Cruz a la exploración de petróleo no convencional en Palermo Aike, donde YPF tiene adjudicadas dos áreas.

Esta nueva "Vaca Muerta" tiene 12.600 kilómetros cuadrados de extensión en la Cuenca Austral y se estima que podría tener recursos por 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo.

"Si hacemos un balance, en el haber podemos poner el desarrollo de Vaca Muerta, la construcción del gasoducto, que se hizo en tiempo récord. Hace muchos años que el país estaba esperando volver al abastecimiento energético y podría empezar a ser exportador. En el debe quedan, sin dudas, el freno que la transición de gobierno le puso a la reversión del Gasoducto Norte y la conclusión de la segunda etapa del GPNK hasta San Jerónimo. La buena noticia es que se espera un superávit energético para 2024", detalla Romano, de Pagbam.

Fuera de Vaca Muerta, el especialista destaca el proyecto off shore operado por Equinor, a 25 kilómetros de Río Grande en Tierra del Fuego, que podría significar 30.000 puestos de trabajo y cerca de US$ 20.000 millones de inversiones. El área todavía está en pleno proceso de estudio y todavía resta determinar si hay hidrocarburos disponibles .

"La clave para ayudar a solucionar los problemas macro del país son las exportaciones. Y para eso hay que lograr que se puedan hacer contratos a 10 años. Hoy, en cambio, ofrecemos exportaciones interrumpibles, falta de seguridad jurídica y récord de incumplimientos de los contratos. Creo que está claro que Energía es donde primero van a llegar las inversiones. Pero primero hay que ofrecer estabilidad normativa y regulatoria. Y así generar confianza", agrega Romano.

La necesidad de muchas compañías de cumplir con los compromisos asumidos para llegar a la neutralidad de carbono logró darle impulso al sector de energías renovables. Este año se cerraron acuerdos de provisión de electricidad limpia entre privados por más de 1500 MW.

En el sector destacan que la Argentina podría tener más generación verde si se resolviera la capacidad de transporte en las líneas de alta tensión. Este es un tema central que se transformó en un cuello de botella y le puso freno a la velocidad de crecimiento de este sector.

Muchas de las compañías que impulsaron el Mercado a Término de Energías Renovables lo hicieron porque tienen excedente de pesos y no pueden girar dividendos. Con la operación hacen compra adelantada de energía renovable, con el agregado de que logran que se les congele la tarifa.