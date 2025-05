Precios congelados, descuentos y cuotas: cómo se prepara el turismo para las vacaciones de invierno

Los principales centros de esquí y los hoteles en destinos invernales se preparan para la temporada alta de ventas, en un escenario que todavía es recesivo en el consumo. A pesar de que la tendencia muestra una desaceleración de la caída, la demanda aún es gradual, y está netamente apalancada por promociones y descuentos.

Si bien muchos precios no se fijaron al momento ante la incertidumbre económica, algunos destinos, hoteles y parques optaron por congelar los precios de sus estadías, entradas y excursiones, a fin de dinamizar las ventas. Además, la salida del cepo y la apreciación del peso permite, en algunos casos, proyectar precios hacia las vacaciones de invierno con valores fijos en dólares . De esta manera, en 2025 el foco estará puesto en fomentar el turismo interno, ya que la liberación de las restricciones cambiarias podrían desalentar los viajes dentro del país.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en 2024 la ocupación en puntos de nieve fue dispar. Por caso, en Las Leñas, Mendoza, la ocupación fue del 90 por ciento. En tanto, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue, en Neuquén, tuvieron un 80 por ciento de ocupación, y Bariloche, en Río Negro, registró una cifra del 70 por ciento. Para este año, referentes hoteleros de estas zonas estiman que la ocupación estará en niveles similares.

Brenda Gache, gerente de producto de CVC, dueña de Almundo, comenta que al cierre de la nota de APERTURA, la venta de esquí se mantiene "tranquila y calentando motores". De todas maneras, suele registrarse un aumento en las ventas después de Semana Santa, según grafica la representante de Almundo. " Durante los últimos días de marzo y principios de abril, podemos ver un crecimiento en destinos de nieve y con búsquedas bien enfocadas a la temporada, julio/agosto ", agrega. Igualmente, las proyecciones son moderadas, y se estima que este año la venta a destinos nacionales y regionales será de último momento.

Entre las zonas más demandadas, Gache comenta que los centros de esquí más populares son el Cerro Castor, en Ushuaia, el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, Neuquén, y -el más elegido por los esquiadores- Cerro Catedral, en Bariloche, Río negro .

"El cerro Catedral reúne todas las condiciones para tener una estancia perfecta. El destino no solo permite realizar esquí sino que tiene variadas opciones para toda la familia, incluso para los no esquiadores", comenta Gache sobre los motivos para elegir este punto de la Patagonia argentina. Por otro lado, desde Almundo comentan que el cerro Castor, al ser el cerro ubicado más al sur, suele tener una temporada de nieve más extensa, con actividad hasta comienzos de octubre.

Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar, adelanta que todavía muchos centros no fijaron sus precios para las vacaciones de invierno del 2025, ya que es algo que se suele realizar con poca antelación. Igualmente, desde la plataforma, los usuarios apuntan a comprar viajes y paquetes con promociones y alternativas de financiamiento , tales como 12 cuotas sin interés con algunos bancos, y rebajas en ciertos destinos, tales como el Calafate, en Santa Cruz.

DíA DE ESQUí

Chapelco: Pase de 7 días de medios de elevación de uso consecutivo - Temporada media - $590.625.

Cerro Otto: Winter Park con 2 hs de clases de esquí - $189.840.

Cerro Catedral: 1 clase de ski o snowboard en grupo de hasta 10 personas - $143.405.

Festa grafica que, en cuanto a demanda, desde Despegar se observó un incremento del 80 por ciento a nivel nacional para las vacaciones de invierno, del 21 de julio al 1 de agosto, versus el último mes. Dentro de este aumento, el producto que se destaca son los vuelos, representado por el 75 por ciento. Con respecto al top de destinos, a nivel doméstico, el preferido de los viajeros es Bariloche, le siguen Iguazú, Ushuaia, Salta y Mendoza , en ese orden. En cuanto a la estadía promedio, se mantiene en 5 días.

Las estrategias de los jugadores del sector

Alberto Albamonte, presidente de la cadena nacional Howard Johnson, afirma que aquellos hoteles que realicen fuertes acciones de marketing podrían tener una buena temporada. "En nuestra cadena tenemos 40 hoteles y la expectativa y reservas son muchas. Somos optimistas a pesar de que estamos dentro de un contexto de gran incertidumbre", dice el referente de la empresa.

En el caso del Howard Johnson, los hoteles que están bordeando la ocupación plena se ubican en Córdoba. Luego figura Merlo, San Luis, como otro de los puntos más elegidos. "Todavía hay mucha gente consultando, averiguando tarifas y aprovechando promociones", agrega Albamonte sobre la estrategia adoptada por los turistas, en busca de precios tal como sucede en las góndolas.

El Calafate tiene una importante afluencia de australianos, europeos, rusos y japoneses.

"El mercado es muy competitivo y difícil de entender. No estamos exentos a la incertidumbre, pero hicimos un trabajo muy fuerte. Tenemos hace tiempo un sistema de venta directa, y trabajamos fuertemente con la base de datos que tenemos, para personas que ya se han alojado, y les mandamos promociones", comenta Albamonte, con el foco puesto en la fidelización de los clientes de la cadena.

En lo que respecta a los perfiles de clientes, en el Howard Johnson reina el turismo interno, y están en crecimiento los viajes empresariales. "Tenemos mucho público corporativo, y después tenemos mucha consulta de clientes individuales, que son fanáticos de la marca y quieren ir a un HJ sin importar cuál sea el destino", sintetiza Albamonte.

En el caso del Howard Johnson, Albamonte reconoce que para esta temporada los precios no registraron importantes variaciones. "No ajustamos mucho las tarifas, salvo algunas que estaban retrasadas. Privilegiamos el nivel de ocupación, somos cuidadosos en la fijación de tarifas, no queremos quedarnos vacíos", dice. Para lograr eso, la empresa analiza, con herramientas tecnológicas, los niveles de ocupación y las tarifas a fijar hotel por hotel, a fin de ser competitivos.

"Siempre es positiva la libertad económica, que las empresas puedan invertir en la Argentina. Tenemos una gran cantidad de conversaciones con empresarios argentinos y de todo el mundo que van a la Argentina como una posibilidad grande en el turismo, hay mucho potencial para crecer", concluye Albamonte.

Por su lado, Fabián Duca, representante de Marketing de Solo Patagonia, empresa concesionaria del Parque Nacional Los Glaciares desde hace más de 40 años, detalla que la compañía fijó los precios hasta septiembre. "El ticket se va a sostener más allá del dólar, de hecho de marzo a abril pasó de $200.000 a $180.000 ", grafica Duca sobre la variación de precios en este destino que recibe turistas locales y de todo el mundo.

Pasarela y mirador De Agostino en el lago Argentino.

"La idea es apuntar al turismo interno, la consigna en Calafate es que todos pueda acceder al Parque Nacional los Glaciares. Queremos tener el precio más competitivo posible", agrega el representante de la concesionaria, que además trabaja con Cuota Simple y promociones para menores de edad, a fin de abaratar los costos para las familias.

De todas maneras, Duca reconoce que la demanda en el parque está netamente atada a los precios del Calafate. "En general el sector está siendo razonable, la Secretaría de Turismo está trabajando mucho", dice con respecto a este punto que tiene una importante afluencia de australianos, europeos, rusos, japoneses, entre otros.

"En el Calafate y Ushuaia el turista opta por viajes de tres o cuatro días, y son destinos que se combinan, ya que conocen todos los glaciares y se visitan refugios". Así, en estos puntos se sostiene la demanda local e internacional. A su vez, para fomentar el acceso de turistas a los glaciares, Solo Patagonia inauguró en diciembre del año pasado pasarelas en el glaciar Spegazzini, uno de los glaciares limítrofes entre Argentina y Chile. Para eso la empresa realizó una inversión de u$s 3,2 millones.

Verónica Blanco, jefe de Ventas de Hotel Correntoso, en Villa La Angostura y en la costa del lago Nahuel Huapi, asegura que para la temporada de invierno se trabaja con mucha anticipación, con foco en todos los segmentos del mercado. "Diversificamos para tener opciones para los que van dos o tres días, los que van a esquiar, los que buscan conocer la Patagonia o los que van más tiempo, por una semana", enumera la ejecutiva.

En 2024, la ocupación del hotel fue del 65 por ciento, y se estima que este 2025 los niveles de demanda serán similares a los del año pasado , según dice Blanco. "Estamos alineados a los valores del año pasado, con muchas estrategias comerciales", sintetiza la representante del hotel, que recibe una proporción igual de turistas extranjeros, principalmente de Brasil, y de argentinos.

"Nosotros ponemos mucho foco en la experiencia Correntoso más allá del hotel emblemático en sí, trabajamos en función de que nuestros huéspedes la disfruten y que sea 360º", comenta. En ese marco, durante la temporada de invierno la empresa ofrece un servicio especial de traslado a la base del Cerro Bayo, con regreso durante la tarde. "Tenemos un servicio de snowman, que acompaña a nuestros huéspedes y los asiste en la base del cerro", agrega Blanco sobre esta experiencia que ofrece el hotel, incluida en la tarifa durante la temporada alta de invierno.

Cuánto cuesta un paquete en vacaciones de invierno

Bariloche: Paquete de viaje por 7 noches, del 21 al 28 de julio a $1.532.235 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, jardín y estacionamiento gratis.

Ushuaia: Paquete de viaje por 7 noches, del 21 al 28 de julio a $1.550.122 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno continental.

Mendoza: Paquete de viaje por 7 noches, del 21 al 28 de julio a $815.917 por persona. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, piscina, solarium y jardín.