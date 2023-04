No todo es Malbec: cuáles son las nuevas cepas que crecen con fuerza en Argentina

El consumo interno en nuestro país ha ido corriéndose del volumen a la calidad. Las míticas cifras per cápita de la edad dorada del vino argentino sin duda se nutrían especialmente de vinos que no sabían de nombres propios. Digamos que por aquel entonces el pan era pan y el vino, simplemente vino. La entronización de las cepas y el reinado del malbec son un fenómeno relativamente reciente, orillando los albores del nuevo milenio.

Hoy día comienza a asomar, tímidamente, un público un poco más maduro que se atreve a salir de su zona de confort y busca probar cosas nuevas. Ante este pedido incipiente vemos cómo, a través de diversos enfoques, las bodegas comienzan a incorporar cepas poco conocidas o proponen elegantes vueltas de tuerca en la realización de varietales que vuelven a por sus fueros.

Vamos a la playa

Para arrancar este repaso nos corremos hacia el mar. Demás está decir que, con una producción de vinos centrada en parajes bastante desérticos, a los menos avisados les llama poderosamente la atención la sola idea de producir vinos de régimen oceánico. Sin embargo, si se lo piensa un poco, muchas zonas de Europa producen sus vinos con preminencia de ese tipo de clima.

Consciente de esto Trapiche creó su bodega Costa & Pampa nada menos que en Chapadmalal y allí recurrimos a su responsable enológico, Ezequiel Ortego para que nos dé su parecer sobre este fenómeno de consumidor movedizo. "Creo que en el último tiempo ha cambiado mucho la mentalidad del consumidor. Recuerdo que cuando la bodega abrió al público en 2015 los visitantes venían a buscar Malbec y se llevaban una sorpresa cuando les decíamos que en Costa & Pampa no lo elaborábamos, y que además nuestro portfolio se componía mayoritariamente de vinos blancos", explica.

"Hoy en día la gente viene a nuestra bodega preguntando por variedades blancas no tan tradicionales en nuestro país como Albariño o Gewürztraminer, instándonos a traer cepas nuevas porque ya saben del espíritu innovador de este proyecto. Otra cosa que también estamos notando es un sentido de pertenencia de los lugareños hacia nuestro espacio. Cada vez vemos con más frecuencia que viene gente de la zona que, ante un momento especial, llegan hasta aquí buscando brindar con nuestros vinos", agrega Ortega.

Es un momento de expansión en la industria, que impulsa una búsqueda por desarrollar nuevos terruños en los que la vid pueda adaptarse bien y la disponibilidad de agua no sea un problema. El avance en lugares como Chapadmalal, incrementando el conocimiento sobre una zona y tipo de clima que no es tradicional en nuestra viticultura, permitirá poner en marcha el desarrollo de zonas costeras de Argentina y atender a un segmento de consumidores en el que nuestro país no competía, tanto aquí como en el resto del mundo, con productos de muy buena calidad que rápidamente han sabido ganarse un lugar en el mercado.

Itálica

Mientras que unos se inician virtualmente en territorio virgen, otros encuentran su camino mirando atrás a sus raíces. Tal es el caso de los creadores de Bira, Federico Isgró y Santiago Bernasconi, un proyecto con toda la tanada y que pivota sobre una de sus cepas emblemáticas, la Sangiovese. "Tanto en mi caso como el de mi socio, el tema de nuestros orígenes se ha vuelto un eje, más allá de lo profesional, de la vida misma. - comenta Isgró - No solo ambas familias llegaron de Italia, sino que también a los dos nos picó el bicho de uno de sus productos más representativos: el vino. Cada cual fue haciendo su propio camino en la industria hasta llegar a Bira, pero juntos reunimos más de medio siglo de experiencia profesional para este proyecto al que yo ya me aboco a tiempo completo y al que Santiago también se dedicará en exclusiva en pocos meses".

Esta asociación se complementa con Bernasconi apuntando a la parte más comercial e Isgró aportando su doble conocimiento como enólogo e ingeniero agrónomo. Además, en su caso esa vocación por rendir tributo a sus orígenes lo llevó a estudiar, trabajar e instalarse con una familia incipiente en la mismísima Toscana. "Esta experiencia, empíricamente, iba a convertirse en el principio rector de lo que comenzamos a buscar con Bira y nuestro uso recurrente de la Sangiovese. Caminando las bodegas allá comencé a cruzarme una y otra vez con esa cepa siempre complementada magistralmente con Merlot y Syrah. Así que de ahí nace el hecho de que este varietal tenga un enorme protagonismo en nuestros vinos. Cabe destacar que, si bien esa idea de corte fue un norte para nosotros, primero tuvimos que ratificar las expresiones de sus componentes en Valle de Uco. Teníamos en claro que la intención era reversionar ese estilo con el terroir local y no tratar de replicar los cortes originales del otro lado del océano. "Incluso hace muy poco presentaron en sociedad su primer blanco, una malvasía con claras reminiscencias de los soave del Véneto.

También parece que la inspiración italiana fue lo que motivó a la gente de Caelum para incursionar en el fiano. La bodega nació a finales de los noventa con una madre ingeniera agrónoma que pensó que, dada la buena recepción que estaba recibiendo el vino de calidad argentino, arrancar un proyecto de viñas en Agrelo podría ser una buena inversión. Y poco a poco fue traccionando a su familia de Vicente López a Mendoza donde su hijo Hernán, Ingeniero Industrial de profesión se reconvirtió al oficio de bodeguero.

"El fiano fue un poco una idea entre mi hermana, que es sommelier, y nuestro enólogo por aquel entonces, Giuseppe Franceschini, quien había trabajado mucho ese varietal en Italia junto al hecho de que nosotros estábamos abiertos a incorporar nuevas cepas. Siendo una bodega reciente en el mercado queríamos tener variedades un poco más disruptivas a nivel local (en Europa es un cepaje bastante conocido)." Así que, puestos manos a la obra, la bodega importó, con todos los trámites bromatológicos correspondientes, 10.000 barbechos desde Campagna que se implantaron enfrente a la bodega en 2009 con resultados óptimos. En 2012 se hicieron 900 botellas y ahora la producción está en el orden de las 4000 botellas al año. El Caelum Fiano Gran Reserva 2018 acusa 12 meses de paso por diversas tonelerías que no parecieran dar fe de tal guarda merced a su brío y su frescura. Es un vino seco, con toques cítricos y de flor blanca.

Clásicos y modernos

Martino Wines es una bodega joven de edad, pero con un gran respeto por la tradición, lo que la ha llevado a contar con algunos viñedos longevos e incluso usufructuar un casco reformado de 1901. "Creemos que el consumidor local comienza a ser más curioso- comenta Fernanda Martino- y, atentos a ello, estamos incursionando en distintos cepajes dentro de nuestra línea de varietales. Esta tendencia parece estar ratificada por la demanda dado que hemos quebrado stock con nuestras primeras producciones y eso nos hace sentir que estamos en el camino correcto."

"Con este plan- se suma el enólogo Sergio Montiel- estamos tratando de que la diferenciación sea algo con que se asocie primariamente a nuestra bodega. Existen muchos productores con mucho y muy bueno dentro de los cepajes más clásicos, incluso nosotros también contamos con nuestras versiones de ellos, pero nos interesa posicionarnos con algunos no tan populares"

Dentro de sus etiquetas inusuales más reconocidas tenemos un Pedro Ximenez y un recientemente recuperado marselán. En cuanto a la primera el enólogo comenta: "Hemos tenido nuestras idas y vueltas con la cepa hasta hallar el perfil que queríamos, desarrollarlo y buscar imponerlo. Finalmente dimos con viñedos en La Consulta con una conducción de espaldero muy poco común, dado que lo típico es utilizar parral. Pero enseguida de elaborarlo nos enamoramos porque genera una frescura completamente distinta". Es un blanco con complejidad y muchas capas pero que no abusa de las notas untuosas. Ha habido un paso por madera nueva pero de solo un 30 por ciento más una maloláctica con levaduras indígenas. Es un vino límpido de color, con llamadas verdosas aceradas y una mineralidad refrescante. Pasando a la nueva edición del marselán se apostó por 3200 botellas para un público ávido que hizo desaparecer de los lugares que solía frecuentar su versión anterior. Es un tinto de taninos amables, de reflejos violetas con mucha fruta negra fresca y buena acidez.

Y no solo los nuevos jugadores se suman a la movida. Las huestes de la Familia Arizu arman un ida y vuelta muy interesante entre la reivindicación de grandes viñas con formas de interpretarlos diferentes. "La línea Apuntes busca reflejar el espíritu innovador que tuvo Luigi Bosca a lo largo de su historia, materializando en vinos las ideas inspiradas por visitas a distintas regiones vitivinícolas del mundo, reflexiones hechas en los viñedos y temas técnicos, todo esto compilado en apuntes de viaje y de trabajo de Alberto Arizu (p). A su vez Apuntes nos ha permitido al equipo de enólogos y viticultores de Luigi Bosca, poder canalizar ideas nuevas, distintos métodos de vinificación, zonas y variedades novedosas. Y todo esto se alinea perfectamente con un consumidor curioso, que busca permanentemente aprender más y sobre todo vivir nuevas experiencias", dice Pablo Cúneo, responsable enológico de Luigi Bosca, sobre el rol de la bodega dentro de este nuevo panorama.

En este caso se trata de un semillón fumé inspirado en los vinos blancos del Loira y Burdeos, y que a su vez homenajea una uva como el semillón que en la provincia de Mendoza cuenta con viñedos antiguos de gran calidad. El vino proviene de uvas cultivadas en El Peral, Tupungato, y muestra toda la tipicidad de este varietal con notas herbales que recuerdan a tilo y manzanilla, con un equilibrio fresco y untuoso en boca.

Claramente Apuntes busca crear un espacio donde rescatar y conversar con Alberto Arizu manteniendo vivo el espíritu pionero que marcó el camino de Luigi Bosca.

Sin prisa pero sin pausa el consumidor parece tender a una madurez que tal vez acote los volúmenes pero que sin duda habrá de levantar la vara de la calidad. Con una curiosidad que nos da sed y nos hace querer seguir completando nuestra educación sentimental del vino.

