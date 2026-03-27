Andrés Iniesta, una de las leyendas del fútbol español, demostró que su talento no se limita al terreno de juego. Lejos de los estadios, el exjugador construyó un negocio millonario en el mundo del vino que lo posiciona entre los mejores del planeta. Su bodega familiar se ha convertido en la gran triunfadora de la Denominación de Origen Manchuela, consolidando un proyecto que combina tradición, excelencia y reconocimiento internacional. La DO Manchuela, en la comarca albaceteño-conquense de Castilla-La Mancha, vivió un año histórico en 2025. La denominación de origen sumó 91 premios nacionales e internacionales, repartidos en 44 medallas de oro, 38 de plata y 9 de bronce. Estos galardones provienen de los certámenes más prestigiosos del mundo, como el Concurso Mundial de Bruselas, los Premios Zarcillo, Mundus Vini, Bacchus y los Wine & Spirit Awards. La región se consolida como una potencia vinícola en plena eclosión, donde el esfuerzo colectivo y la calidad de sus vinos la colocan en la élite mundial. Dentro de este panorama, Bodega Andrés Iniesta brilla con luz propia. Su proyecto familiar cosechó 24 galardones (12 oros, 10 platas y 2 bronces), convirtiéndose en la gran revelación del 2025. Sus vinos emblemáticos —Corazón Loco, Finca El Carril Valeria y Dulce Corazón— han seducido a jurados de medio mundo. Estos reconocimientos no solo destacan la calidad de las elaboraciones, sino que consolidan a la marca en la élite nacional e internacional. Cada botella refleja el alma de La Manchuela: un territorio de contrastes donde el frío y el sol dibujan vinos únicos. El éxito de Iniesta no es aislado, pero sí el más destacado. Otras bodegas como Pagos de Familia Vega Tolosa (8 medallas), Altolandon (4 premios) o cooperativas como Bodegas SAAC (13 galardones) también contribuyeron al triunfo colectivo de la DO Manchuela. Sin embargo, el nombre de Iniesta resalta como símbolo de cómo un proyecto familiar puede competir y triunfar a nivel global sin renunciar a sus raíces. Además del palmarés de medallas, la crítica especializada respalda el momento de La Manchuela. Bodegas y Viñedos Ponce alcanzó más de 90 puntos Parker en once vinos de la añada 2023, con Ponce 2023 llegando a 98+ puntos, uno de los mejor valorados de España. Vinícola El Molar también brilló con 92 puntos Parker. Estos datos confirman que la comarca ya no es una promesa: es una realidad con sello internacional. Para Iniesta, este negocio representa un nuevo “gol” en su carrera. Lejos de los focos del fútbol, su bodega familiar transforma tradición en excelencia y posiciona su marca entre las más premiadas del mundo.