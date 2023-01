Los científicos que se volvieron millonarios por crear la bebida que toman todos los deportistas

Si te arrojaran un balde entero de cualquier bebida, podría no ser agradable. Sin embargo, una "ducha" de Gatorade solo tiene un significado: es momento de festejar. Esta marca se convirtió en punta de lanza en la categoría de bebidas deportivas y no fue pensada por una multinacional, sino que nació en un laboratorio de una universidad . Y sus creadores, aún hoy, reciben los millonarios beneficios de su creación .

El director técnico de los Florida Gators, el equipo de fútbol americano de la Universidad de Florida, estaba preocupado. Varios de sus jugadores no soportaban el calor y se los veía agotados. Su asistente, Dewayne Douglas, decidió consultar en la Facultad de Medicina de la institución para entender qué sucedía.

El doctor Cade (izquierda) junto a su equipo. Fueron los inventores de Gatorade en 1965.

La cabeza del equipo de investigadores era el doctor Robert Cade. Él había estudiado Medicina en la Universidad de Texas y luego había sido reclutado por la Universidad de Florida como jefe de medicina renal. En su tiempo libre, Cade disfrutaba de experimentar en el laboratorio junto a sus colegas James Free, Alex de Quesada y Dana Shires.

El experimento que se convirtió en negocio

En 1965 los doctores pusieron manos a la obra. Estudiaron el comportamiento y reacción de los jugadores durante cinco días y llegaron a una conclusión: los jugadores no estaban pudiendo reponer los electrolitos que perdían al transpirar.

Entonces desarrollaron una bebida con sales y azúcares que pudiera absorberse rápido. Pero los primeros prototipos no tuvieron los resultados esperados. Los futbolistas decían que tenía "gusto a mar" e inmediatamente la escupían.

Stokely.-Van Camp adquirió la marca en 1967 a cambio de u$s 25.000 y un bono de u$s 5000 más regalías

Para solucionar este problema, la esposa del Dr. Cade le sugirió que le agregaran jugo de limón. En octubre de 1965 probaron por primera vez la bebida en un partido entre los Gators y la Universidad Estatal de Luisiana. Poco después, Free decidió bautizarla Gatorade, como un homenaje a la mascota del equipo universitario.

Negociación fallida

El programa de fútbol de la Universidad de Florida utilizó el producto durante dos años y Cade ofreció dárselos a cambio de u$s 10.000. Pero dijeron que no. En ese momento apareció Stokely-Van Camp, empresa conocida por sus porotos enlatados, y se quedó con la marca a cambio de u$s 30.000 . Además, el equipo de investigadores arregló cobrar regalías por cada litro vendido de Gatorade.

Sin embargo, la Universidad de Florida se arrepintió. "Me dijeron que Gatorade les pertenecía y que ellos debían cobrar las regalías. Les dije que se vayan al infierno y nos demandaron ", contó Cade en su autobiografía. Ambas partes llegaron a un acuerdo en 1972.

La "ducha de Gatorade" se volvió un símbolo de las victorias deportivas en varias disciplinas.

En 1973 sus botellas empezaron a incluir su ya clásico rayo y diez años después se convirtió en la bebida oficial de la NFL (liga de fútbol americano de los Estados Unidos). Para esa época los equipos ya solían tener una heladera repleta de Gatorade al costado del campo de juego. Esto había nacido como un talismán de la suerte por parte de los Kansas City Chiefs tras ganar el Super Bowl IV. Stokely-Van Camp pasó a manos de Quaker Oats en 1983.

Alianza con estrellas

La "Gatorade shower" apareció recién a fines de los 80 . Se cree que los primeros en realizar este ritual de la victoria fueron los New York Giants al vencer a los Denver Broncos en el Super Bowl XXI. El entrenador Bill Parcells quedó empapado bajo una lluvia de bebida azul.

A partir de los 90, la marca optó por apoyar a atletas y convertirlos en estrellas de sus publicidades. Una de sus principales figuras fue Michael Jordan, que firmó con Gatorade en 1991 tras dejar a Coca-Cola. También trabajaron con el jugador de fútbol americano Peyton Manning, la tenista Serena Williams, la futbolista Mia Hamm y el beisbolista Derek Jeter.

Siguen ganando

En diciembre de 2000 PepsiCo adquirió Quaker Oats por u$s 13.400 millones y Gatorade se transformó en una de sus etiquetas insignia. A pesar de los cambios de dueño, aquel acuerdo original de regalías todavía se mantiene en pie.

Michael Jordan, uno de las principales figuras de la marca en los 90.

El fideicomiso Gatorade Trust fue creado en 1967 y ahí se depositaban los ingresos correspondientes al equipo original que inventó la bebida. Según consignó ESPN, a partir de un acuerdo rubricado en 1993, las regalías eran de entre 1,9 y 3,6% de las ventas , de acuerdo al volumen comercializado.