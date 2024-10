La nueva forma de trabajar de Roche, su fórmula para ser una de las mejores empresas para trabajar

Roche este año volvió a ocupar el tercer puesto entre las mejores empresas para trabajar con más de 200 empleados pero menos de 1.000. El laboratorio que tiene sus oficinas en Pacheco dio un paso más en el concepto de trabajo híbrido y los viernes ‘cerró' sus oficinas. Si bien, los colaborador que quieren pueden ir no hay, por ejemplo, servicio de chárter y la iniciativa, además, les permite avanzar en sus objetivos de sustentabilidad.



Como muchas de las compañías que lideran este ranking en las diferentes categorías, Roche ya hace algunos años que trabaja con metodología agile no solo para proyectos locales, sino también regionales e, incluso mundiales que pueden requerir estar o no el país del proyecto. "La revolución de Roche en los últimos años fue en su forma de trabajar, ya no tenemos una estructura piramidal", asegura Yanina Zancoli, People & Culture country head de Roche Pharma Argentina.

De esta forma, una persona puede destinar un porcentaje de su tiempo a una iniciativa para la cual convoca a un equipo de trabajo . "Cualquier puede abrir Work Package, como los llamamos, e invitar a quienes crea que pueden sumar al proyecto no solo profesionales del país, sino de la región y del mundo. También se puede sumar uno si cree que desde su interés y desde su expertise puede aportar algo en ese grupo de trabajo", detalla María Pía Orihuela, gerente general de la compañía.

Pueden ser intereses de desarrollo de competencias que pueden ser desde habilidades estratégicas "trabajar más con la parte comercial, por ejemplo. Y también haces mucho networking", suma la líder del área. Cada proyecto está estructurado en una plataforma que te dice el tiempo de inicio y de finalización.

Algunas de estas iniciativas surgen de los Check in, que son conversaciones entre, por lo general, entre líderes y sus equipos pero que también pueden ser cruzadas, entre profesionales de distintos sectores ya sea por temas de carrera, de desarrollo o de conexiones. "Son abiertos y te puede poner un Check in quien quiera", dice la número uno de la empresa farmacéutica, quien nació en Perú.

Esta forma de trabajar ya es parte de la organización aunque si alguien quiere dedicarle 50 por ciento de su tiempo a un proyecto por supuesto que tiene que ver cómo va a cubrir las necesidades de su rol.

Para la número uno de la firma la marca empleadora de Roche no solo se relaciona a una empresa que crecer en ventas, sino también atrae a persona que quieren que su impacto se refleje en otras personas que van a vivir mejor. Es justamente allí donde lo importante es la capacidad de innovar.

Como en todas las industrias, Roche también tiene desafíos relacionado a la inteligencia artificial. " Nuestra estrategia es omnicanal y trabajamos para analizar cómo se aporta desde la IA un valor agregado para el trabajo de las personas. Hoy por hoy lo vemos como un complemento", explica la líder de Recursos Humanos.

Para la número uno de la empresa el trabajo híbrido también es un reto: "cómo hacer que los empleados no sea solo un conjunto de proveedores de servicios, sino que tenga la cultura de la empresa", se pregunta. Hoy por hoy, la firma no tiene un esquema de presencialidad fijo pero recomiendan a sus empleados que al menos dos veces por semana se encuentren en las oficinas. Pero no se mida. Incluso, el transporte que trae a los colaboradores desde Pacheco, luego de la pandemia tiene dos horarios. Ya no solo a las 5 de las tarde, el ‘horario de salida', sino también hay otro a las 2 p.m. para aquel que quiera volver antes a su casa pueda hacerlo. Por otro lado, los 452 empleados de Roche se pueden tomar un día libre al mes.

Entre los beneficios que otorga la empresa, Roche ofrece soporte a las familias durante enero y febrero , que incluye el reintegro de hasta $ 100.000 ya sea para la colonia para niños, guardería de mascotas, membresía en club de verano o cuidador de un familiar directo. "Todo el tiempo estamos pensando en qué beneficios nuevos podemos sumar para el bienestar integral de las personas. Ahora vamos a cubrir la vacuna del dengue", señala Zacoli que para el año que viene esperan mantener la misma cantidad de empleados.

En cuanto al tema salarial, si bien la empresa aún sigue haciendo ajustes cada dos meses el año que viene lo van a revisar. La empresa, tiene un bono anual muy fuerte que se basa en tres indicadores: la performance del negocio tanto mundial, como local y la de la personas. "Todos en Roche tienen bono, sin importar el puesto", concluye la líder de RR.HH y cuenta que adelantarán el pago del bono target que debe pagarse en marzo del año que viene a ahora, octubre.