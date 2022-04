La insólita historia de Noblex: de un taller en Abasto a una súper promo que tendrá su propia película

Resulta inusual que una promoción de una marca de televisores escale tanto que su caso llegue a convertirse en libro. Y más aún que esa historia se transforme en película. La campaña de Noblex previa al mundial de Rusia 2018 desató una revolución viral que su dueña, Newsan, logró capitalizar en ventas y publicidad orgánica. Lo más curioso es que se trata de una marca que lleva más de ocho décadas en el mercado y logró rejuvenecerse a partir de las redes sociales.

La historia de Noblex comienza en 1935 cuando Armando Pla decide abrir su taller de reparaciones en Abasto bajo el nombre Nobleza Radio. Ahí comienza a elaborar sus propios artefactos, en particular una radio eléctrica, llamada Noblesse , que se convierte en un éxito de ventas. Dentro de esta rubro el emprendedor continuó innovando con diversos productos junto a su hermano, Armando.

La radio Noblex Carina fue uno de los primeros boom en ventas de la empresa.

En 1956 fabricaron televisores blanco y negro y una radio de mesa a transistores. Luego llegó la TV Portátil Micro 9 en 1966 y poco después lanzaron la radio Giulietta. Con la diversificación de su portfolio los hermanos deciden rebautizar su empresa como Noblex.

La compañía se profesionalizó e incorporó empleados dedicados al diseño de los productos para darle una vuelta de tuerca. Así fue como crearon el televisor portátil 14 NT con carcasa a color. En 1979 mudaron su producción de Buenos Aires a Chaco y en la década siguiente crecieron con nuevos lanzamientos, como la videograbadora, el radiograbador, TV a color y un minicomponente portátil . A su vez, sumaron acuerdos de exclusividad con marcas reconocidas de la talla de Aiwa, Yamaha y Samsung.

Traspaso a Newsan

Noblex continuó con su expansión bajo el mando de Carlos Pla, abrió una planta en Tierra del Fuego y en 1994 llegó a facturar unos u$s 100 millones por año. Sin embargo, la crisis económica del año siguiente afectó sus números. En 1996 pidió su concurso preventivo y logró resolverlo, aunque en el camino debió cerrar su fábrica en Chaco y abandonó algunas de sus licencias. Finalmente en 1999 el grupo Newsan se quedó con la compañía .

El Micro 9, primera TV de Noblex

"Mis socios japoneses me habían prestado US$ 30 millones para adquirir Noblex. No concursé la firma y traté de ir manejando el pasivo con instrumentos financieros. Tuvimos la fábrica cerrada, no fue para nada fácil. Tuve que empezar casi de cero, pero logramos recuperarla ", aseguró Rubén Cherñajovsky, dueño de Newsan, en diálogo con Iproup.

La promo del gerente de noblex

El negocio de los televisores vive sus meses de oro en ventas en la previa de los mundiales de fútbol. Si bien la compañía hace tiempo era sponsor de la selección argentina, todo cambió a partir del 2017 .

Noblex lanzó una promoción arriesgada para potenciar la venta de uno de sus productos. Ofreció devolverle el dinero a todos aquellos que hubieran adquirido un TV 4K si la albiceleste no se clasificaba a Rusia 2018.

Tras el empate con Venezuela en septiembre de 2017, la promoción cobró otra notoriedad. Las redes se inundaron con memes y mensajes burlones sobre "el gerente de Noblex". Y esto se agravó luego de otro empate frente a Perú. Pero Lionel Messi se vistió de salvador para los números de la empresa con su triplete en Quito que le dio el pasaje al equipo a la Copa del Mundo.

Libro y película

La repercusión de esta promo llevó a la marca a crear un perfil en Twitter del supuesto gerente. Dicha campaña también ganó varios premios a nivel nacional e internacional y su historia se plasmó en 2020 en "El gerente de Noblex" el libro que cuenta su trasfondo.