CEO de Noblex: “Arranqué el partido internado en terapia intensiva”

“Arranqué el partido internado en terapia intensiva”, aseguró ya jocoso y relajado Luis Galli, CEO y presidente del Grupo Newsan que maneja Noblex.

Es que la marca lanzó una promoción para las eliminatorias que aseguraba que la firma le devolvería el dinero a todos los que compraron televisores Noblex si la Argentina no entraba al mundial. Pero lo que podría haber terminado mal, se transformó sobre el final en una campaña más que exitosa para la firma.

“Terminamos la noche siendo trending topic, con 14 millones de visualizaciones en Twitter y más de 24 mil visitas a la web durante el partido, además de clasificar”, precisó.

En diálogo con Radio Con Vos, Galli recordó que con el gol de Ecuador a los segundos de comenzado el partido, la noche empezó con memes en las que se personificaba al CEO de la marca como una persona que quería suicidarse y tras la victoria de la selección por 3 a 1 terminó con posteos más risueños.

El directivo precisó que la campaña generó la venta de unos mil televisores por un monto de u$s 1 millón, para lo cual se contrató una póliza de u$s 200 mil. “Si Argentina no clasificaba la marca se perjudicaba porque quedaba del lado de los perdedores”, reconoció.

“Para la empresa y los empleados es un orgullo de sentirse representado”, destacó y aseguró que en los últimos meses la firma evidencia una mejora en el consumo en todas su productos.

Para lo que viene de cara al mundial de Rusia, explicó que la marca espera no tanto una disparada en la venta de televisores como si una decisión del comprador por elegir televisores de mayor tamaño.