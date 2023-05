La historia detrás de Fanta: la crearon en Alemania porque no había Coca-Cola

Dentro del universo de las gaseosas de naranja, Fanta es una de las marcas más populares. Sin embargo, pocos conocen su verdadero origen . La multinacional Coca-Cola, su dueña, lanzó al mercado esta etiqueta en plena Segunda Guerra Mundial en Alemania . Y al principio la utilizaban como endulzante para comidas.

En 1923 Roberto Woodruff asumió como presidente de The Coca-Cola Company y llevó adelante la expansión internacional de la marca. Hasta ese momento la bebida cola se había posicionado como un ícono norteamericano y su experiencia en otros mercados no había colmado las expectativas.

Fanta nació en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial por un conflicto de Coca-Cola con su filial.

Con este objetivo en la mira, la empresa inauguró 27 plantas embotelladoras alrededor del mundo. Uno de esos destinos fue, por supuesto, Alemania .



Coca-Cola en Alemania

El encargado de hacerse cargo del mercado alemán fue Ray Rivington Powers, un expatriado estadounidense que se destacaba por su gran habilidad como vendedor. Al principio la filial tuvo una gran performance, pero el ejecutivo descuidó las finanzas y desde la casa matriz decidieron cambiar el rumbo.

El elegido para tomar las riendas fue el alemán Max Keith . El directivo optó por posicionar a la gaseosa insignia entre la clase trabajadora y mostrarla como un producto nacional, en lugar del "sueño americano de la felicidad" que promocionaba antes. Las ventas se multiplicaron y llegaron a comercializar alrededor de 5 millones de botellas de vidrio por año.

Max Keith estaba a cargo de la filial alemana de Coca-Cola y fue el ideólogo de la Fanta

En aquel entonces, la dinámica entre la casa matriz y las filiales internacionales funcionaba así: cada subsidiaria era supervisada por Coca-Cola Export Corporation, una entidad que exportaba el jarabe a los distintos países. Luego, cada filial era encargada de elaborar la bebida con materias primas locales .

Un bloqueo que despertó la creatividad

El avance del partido nacionalsocialista en Alemania culminó con la llegada al poder de Adolf Hitler en 1933 y la conformación del Tercer Reich. En tanto, la empresa continuó operando y, según cuenta el historiador Javier Hernández, autor del libro ‘Historias asombrosas de la Segunda Guerra Mundial', el gobierno nazi estaba interesado en nacionalizar la bebida para apropiarse de la fórmula.



Esto cambió cuando los Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial tras el bombardeo a Pearl Harbor en 1941. El bloqueo comercial contra el Eje llevó a Coca-Cola a cortar relaciones con su filial alemana. Por lo tanto, dejó de exportar su codiciado jarabe .

Con su provisión embargada y sin suministros, la fábrica dejó de operar. Pero Keith pensó que si lanzaban un nuevo producto, uno propio, entonces las máquinas podrían reactivarse .

El origen de Fanta

Empezaron a experimentar con los insumos que tenían a mano, por ejemplo suero lácteo y pulpa de frutas. Así crearon una bebida similar al ginger ale. Aquella primera versión de la gaseosa no tenía su distintivo color anaranjado .

La Fanta clásica en realidad era más parecida a un ginger ale.

Hay dos versiones sobre el origen del nombre de la marca. Por un lado se cree que proviene de acortar la palabra "fantasie" (fantasía, en alemán), mientras que otros aseguran que es la abreviatura de "fantastisch" porque los empleados de la empresa habrían exclamado que el producto era "fantástico".

Fanta tuvo una buena recepción y logró plasmar el esfuerzo de producción en ventas. No obstante, no se comparaban con los volúmenes que movía la gaseosa cola. Incluso era utilizada como endulzante para algunos platos debido al racionamiento del azúcar, según menciona Max Pendergast en su libro ‘For God, country and Coca-Cola'.

Relanzamiento y portfolio frutal

Con el fin de la guerra, la filial alemana volvió a fusionarse con su casa matriz en Atlanta, Georgia. En la sede central tomaron el invento de su subsidiaria y lo relanzaron en 1955 en Nápoles, Italia . Recién en ese momento apareció la tradicional Fanta anaranjada. Y cinco años más tarde debutó en los Estados Unidos.

Hoy continúa en manos de Coca-Cola. Si bien su producto insignia sigue siendo la gaseosa de naranja, Fanta se transformó en una marca paraguas para sus bebidas frutales. Actualmente en su portfolio aparecen variantes como uva, ananá, durazno y frutilla.