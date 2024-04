El ejecutivo clave que perdió Elon Musk tras los despidos en Tesla: por qué preocupa a los inversores

En medio del anuncio de despidos en la automotriz Tesla, su CEO Elon Musk perdió a uno de sus ejecutivos estrella. Se trata de un directivo que formaba parte de la mesa chica de la compañía y era uno de los cuatro nombres más importantes en la cúpula de Tesla.

" Alguien tiene que tomar la responsabilidad por la desaceleración en el crecimiento y la caída en los márgenes de la empresa . Y Elon (Musk) no iba a ser esa persona", afirmó Gary Black, managing partner en Future Fund e inversor en Tesla, en diálogo con QZ.

La empresa fabricante de autos eléctricos les anunció a sus empleados que recortará su plantilla a nivel global en un 10 por ciento, lo que implica más de 14.000 despidos. Según explicó Musk en un momento, había "roles y funciones duplicadas en ciertas áreas". En febrero, Tesla había empezado a pedirles a sus gerentes que identificaran quiénes eran esenciales en sus equipos.

Elon Musk anunció que despedirá a un 10% de la plantilla global de Tesla porque había roles duplicados.

"Como parte de este esfuerzo hicimos una profunda revisión de la organización y tomamos la difícil decisión de reducir nuestra plantilla en más de un 10% a nivel global", indicó el multimillonario. La automotriz cuenta con fábricas en China, Alemania y los Estados Unidos, además de otros proyectos en desarrollo en el mundo.

La renuncia de un ejecutivo clave: quién es

Poco después de este anuncio, el domingo pasado Andrew Baglino, vicepresidente senior de Ingeniería de Energía y Propulsión (senior VP of Energy Engineering and Powertrain) confirmó su renuncia tras 18 años en la empresa. No se trata de un ejecutivo más, sino de uno de los cuatro directivos más importantes de Tesla .

"Drew" Baglino era uno de los rostros frecuentes en las reuniones con inversores y uno de los que más contacto tenía con los stakeholders de la automotriz. Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad de Stanford e ingresó a Tesla en 2006. Su primer proyecto fue desarrollar el Roadster , el auto con el que la firma debutó en el mundo de los vehículos eléctricos.

Andrew Baglino era uno de los cuatro líderes clave en la estructura de Tesla. Llevaba 18 años en la firma.

Dentro del sitio oficial de Tesla, Baglino era identificado como parte del liderazgo clave junto a Elon Musk (CEO), Tom Zhu (senior VP Automotriz) y Vaibhav Taneja (CFO). Este último reemplazó a Zachary Kirkhorn, que renunció en agosto de 2023. Ahora el nombre de "Drew" desapareció de la página de la compañía.

Como senior VP de Tesla, puesto que asumió en 2019, estaba a cargo de dos áreas en particular: la organización de ingeniería tecnológica para el desarrollo de motores, baterías y electrónica de potencia; y la organización de ingeniería de productos energéticos.

Pero no es el único ejecutivo que abandonó la firma en los últimos días. También firmó su renuncia Rohan Patel, vicepresidente de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocio. En particular, se encargaba de potenciar la comunidad online de la empresa en X.

Las salidas de dos directivos clave de Tesla generaron preocupación en los inversores por la posible sucesión de Musk al frente de la compañía. Varios de ellos no ven con buenos ojos las múltiples ocupaciones del magnate, desde SpaceX hasta Neuralink e incluso su incursión en X (la ex Twitter).

Kirkhorn era uno de los apuntados como potenciales sucesores de Musk y lo mismo sucedía con Baglino. No obstante, ahora tendrán que mover el foco hacia otra dirección.