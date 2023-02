El celular que pasó de dominar el negocio mundial a tener un 0% del mercado: la historia de BlackBerry

En su mejor momento llegó a tener el 20% del mercado global de smartphones. Cautivó a los empresarios y la Casa Blanca fue uno de sus principales clientes. Pero menos de diez años después perdió su atractivo. Balances en rojo, despidos masivos y un market share que se desplomó hasta el 0 por ciento . La empresa se llama Research In Motion (RIM), pero todos conocen su producto más famoso, BlackBerry, el celular que llegó a dominar el negocio y ahora una película cuenta su auge y caída.

Mike Lazaridis y Doug Fregin deambularon por el mundo tecnológico hasta que decidieron cofundar RIM en 1984. Ambos habían estudiado Ingeniería en Canadá y habían conseguido contratos para desarrollar tecnología de datos inalámbricos. La compañía se especializó en conectividad, en particular en crear software para módems y pagers .

Doug Fregin y Mike Lazaridis, fundadores de Research in Motion, la empresa detrás del BlackBerry

En 1989, RIM había desarrollado un sistema que permitía enviar y responder mensajes entre un dispositivo fabricado por ellos mismos y un correo electrónico, fax o localizadores. Según Alastair Sweeney, autor del libro BlackBerry Planet, Lazaridis había entendido, desde la facultad, que la mensajería móvil era la tecnología disruptiva que había que explotar . Por eso, empezó a trabajar en la comunicación bidireccional.

El camino hacia el BlackBerry

Uno de los primeros en apostar por el emprendimiento fue Jim Balsillie, que hipotecó su casa para invertir u$s 250.000 en RIM y se convirtió en coCEO junto a Lazaridis. Para 1996 la firma lanzó su primer pager bidireccional, el cual contaba con correo electrónico y podía comunicarse con otros dispositivos de manera inalámbrica. A este se le sumó un lector de tarjetas de crédito y débito. Un año más tarde, la firma hizo su debut en la Bolsa de Toronto y levantó u$s 115 millones.

El primer celular BlackBerry salió al mercado en 2002. Por su protocolo de seguridad y sus funcionalidades, en particular el acceso y sincronización con el correo electrónico laboral, se convirtió en el dispositivo de referencia para la elite corporativa estadounidense . La Casa Blanca y el Pentágono fueron algunos de sus principales clientes. Se especula que el gobierno llegó a tener más de 500.000 teléfonos de la marca.

Distinto a todos

Sus smartphones se destacaban por su teclado qwerty físico y simpleza en diseño. "Creo que Star Trek es la inspiración para todas las máquinas que construyó (Lazaridis)", indicó Sweeney, en diálogo con Forbes en 2013. Las siguientes generaciones de BlackBerry sumaron pantalla a color, wifi y cámara de fotos. En 2004 contaba con 1 millón de usuarios y tres años más tarde ya eran más de 10 millones .

El primer celular de la marca salió en 2002. Antes se dedicaban a los módems y pagers.

RIM llegó a facturar u$s 3000 millones en 2007 con una ganancia de más de u$s 631 millones. Ese mismo año comenzó la competencia fuerte con la salida al mercado del iPhone. El teléfono de Apple rompió la tendencia del teclado con su pantalla touch. No obstante, BlackBerry continuó como líder porque era una alternativa más económica. Pero la industria evolucionó.

La firma canadiense hizo un intento en el mundo de las pantallas táctiles con su BlackBerry Storm, sin embargo las críticas fueron letales. A su vez, siguió enfocada en el segmento corporativo, mientras sus rivales priorizaron el desarrollo de interfaces amigables y entretenidas . Poco a poco fue perdiendo market share.

La tablet Playbook fue una de sus últimas cartas de novedades y no tuvo la performance esperada. RIM redujo su proyección de ingresos y despidió a un 10% de su plantilla. Pasó de tener 20% del mercado de smartphones a nivel global a solo un 5% en 2012. Ese mismo año, Lazaridis y Balsillie dieron un paso al costado.

El último intento

Si bien la nueva dirección hizo un intento por revivir su negocio de dispositivos móviles, no lo lograron. En septiembre de 2013, el consorcio Fairfax Financial adquirió RIM por u$s 4700 millones y la rebautizó con el nombre de su marca estrella: BlackBerry.

Thorsten Heins reemplazó a la dupla Lazaridis-Balsillie, pero se fue de la empresa a fines de 2013.

En el último trimestre de 2016, se vendieron más de 420 millones de smartphones en el mundo de los cuales solo 207.900 pertenecían a BlackBerry, es decir, un 0% del market share . Ese año la china TCL adquirió la marca. El plan, señalaron, era que la nueva dueña se encargara de la producción de hardware, mientras que BlackBerry se ocuparía del software.

Esta nueva camada de teléfonos ya no tiene el sistema operativo propio de la compañía, sino que corren sobre Android. En tanto, los viejos celulares de la marca quedaron obsoletos a partir de enero de 2022 cuando la firma dejó de darles soporte. Ahora, BlackBerry se dedica a producir software de ciberseguridad y ofrece servicios para empresas.

En febrero de 2023 la historia de la compañía llegó a la pantalla grande. "BlackBerry", dirigida por Matt Johnson y protagonizada por Jay Baruchel, como Lazaridis, y Glenn Howerton, como Balsillie, se estrenó en el 73° Festival Internacional de Cine en Berlín. Por el momento no tiene fecha de estreno en los cines argentinos.