Disney en pie de guerra: se enfrenta a Francia por su ventana de exhibición y podría no llevar sus tanques al cine

The Walt Disney Company advierte que si Francia no reforma su ventana de exhibición de películas, podría no llevar varios de sus tanques a las pantallas grandes del país europeo. Según la compañía del ratón, el sistema es "anticonsumidor" y no se ajusta a su cronograma de estrenos en su plataforma de streaming, Disney+.

Black Panther: Wakanda Forever, su próxima gran apuesta de superhéroes, finalmente llegará a los cines franceses el próximo mes. Esto fue tópico de largo debate en las oficinas de la compañía estadounidense, ya que, según consigna Financial Times, algunos lo veían como una oportunidad de tomar una posición más firme contra el régimen de exhibición de Francia.

Voceros de la empresa de entretenimiento aseguraron que la decisión se basó en que las autoridades francesas reconocieron que el sistema "necesitaba ser modernizado" y que se debía establecer "una línea de tiempo clara para esas discusiones". No obstante, agregaron que "hasta que no se encuentre una solución rápida y equitativa", entonces decidirán el formato de exhibición de sus próximos estrenos "película a película" .

La ventana francesa

La reglamentación en Francia le impediría a Disney llevar al streaming sus estrenos de cine en el corto plazo. Según el sistema vigente, solo podría llevar la secuela a los usuarios de Disney+ en Francia en abril de 2024 y tan solo por cinco meses. En caso de no llegar a un acuerdo con alguna cadena de TV, la película recién volvería a su plataforma en noviembre de 2025 , es decir, tres años después de su estreno. En tanto, en otros mercados, el filme podría aparecer on demand antes de Navidad.

"Como ya hemos dicho anteriormente, creemos que (la ventana de estrenos en Francia) es anticonsumidora y pone a los estudios en un mayor riesgo de piratería. Es por eso que la mayoría de los stakeholders están de acuerdo en que necesita ser revisado", afirmó un vocero de Disney, según FT.

Pero no sería una decisión inusual. El holding ya determinó que Strange World, que se estrenará en noviembre en los cines de los Estados Unidos, irá directamente a su servicio de streaming en Francia . Para el año próximo tiene entre manos varios tanques, como Indiana Jones 5, La Sirenita y la tercera película de la saga de Guardianes de la Galaxia.

Sin firma

El régimen francés implica una negociación entre las empresas de medios y los grupos de la industria cinematográfica. Los grandes jugadores arreglan el tiempo de su ventana entre estreno y lanzamiento en streaming según su compromiso de inversión para hacer películas en Francia.