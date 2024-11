Del clásico Paty a la apuesta por el consumidor joven: la estrategia de la multinacional para conquistar el mercado local

Muchas veces, cuando el tiempo apremia, las soluciones que están al alcance de la mano son las mejores. Marfrig Global Foods comparte esa idea y no duda en presentarse como un salvavidas para los hogares argentinos en términos de nutrición saludable. Lo hace de la mano de marcas emblemáticas como Paty, Vienissima, Good Mark y Sadia y de otras que van construyendo su camino como Green Life. Y, fundamentalmente, lo hace respetando la tradición de productos icónicos y abriendo paso a las nuevas tendencias alimenticias.

"Somos tu salvavidas en el camino. No somos tu destino final. Nuestras marcas acompañan; están en los momentos felices y en los tristes, porque en ese momento aparece, por ejemplo, un Paty con provolone. Somos los principales proveedores mundiales de McDonald´s y ese es un sello de calidad. Y si no te alcanza para comer en McDonald´s, lo hacés en casa. Si necesitás cuidarte y no podés ir a la verdulería, tenés la espinaca de Green Life... Tenés las frutas congeladas para el desayuno saludable y las salchichas para hacerte un pancho", detalla María del Carmen Giorello, gerente de Marketing y Trade de la empresa.

Marfrig confía en la fuerza de sus marcas, en el lugar que con el paso de los años han ganado en la mesa de los argentinos. "Son genéricos en su categoría, como lo es Paty, que sigue siendo la marca que representa a las hamburguesas; genéricos desde el top of mind, como Vienissima en salchichas y marcas icónicas desde una experiencia positiva del cliente como es Goodmark, que es sinónimo de calidad premium", explica.

Menciona a otros integrantes de la familia, "marcas que son nuevas dentro del retail, pero que tienen una gran trayectoria de 80 años como Sadia. También tenemos a Green Life, que desde 2019 la lanzamos dentro del retail y no para de crecer, no solo en share, sino también en awareness de marca".

El trabajo de marketing impone desafíos que obligan a hacer equilibrio entre las tradiciones y los cambios generacionales . "Paty nunca dejó de ser líder. Tiene tradición y un consumidor que la respeta porque es una marca amistosa. Si querés atraer a los jóvenes, tendrías que ser un poco más transgresor, pero en realidad no, porque está la familia atrás que sostiene a esa marca. Hay un recuerdo, una experiencia muy positiva de los padres con relación a esa marca que es muy fuerte. Ahí es donde la estrategia se hace difícil, más que nada porque las nuevas generaciones vienen a romper paradigmas", cuenta Giorello.

Esos viejos modelos que tambalean obligan a prestarles atención a las distintas audiencias y a sus necesidades. La responsable de Marketing resalta la importancia de "aprender a escuchar, a sentir al consumidor". Se trata de levantar la mirada y observar cómo surgen instrumentos que expresan las inquietudes de nuevos sectores de clientes. El streaming es uno de ellos y por eso la empresa desembarcó en Olga, el canal de Migue Granados, que condujo "al rejuvenecimiento de la marca sabiendo que a veces tenés que salirte de donde estabas e innovar".

Giorello invita a "dejar de leer los datos sin poner el corazón y la pasión. Hoy soy Paty, soy Vienissima, soy Green Life, soy Sadia... nuestros productos están siempre para ayudar, para acompañar. Y para innovar. Hace poco sacamos el Paty de casa, que no tiene el gusto del Paty clásico, tiene el gusto de la hamburguesa de tu casa, pero no le puedo llamar Paty casero porque no lo es. No voy a mentir".

También se hace tiempo para una primicia: "Se vienen los nuggets de Sadia, que van a ser muy diferentes a lo que se conoce. Y son de pollo, de pollo con la patita, con el hueso, con todo. A eso se le suma la calidad de Marfrig. El origen de Marfrig es la carne, es una empresa frigorífica superconsolidada con calidad y marcas que caminan solas y otras que crecen con el paso del tiempo".