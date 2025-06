Emprender a los 20 años: tres amigos crearon una app que sedujo a inversores globales

Si hay algo que caracteriza a Santiago Ruberto, Mateo Zárate y Valentín Ratti es que siempre supieron que querían emprender. Amigos de toda la vida, se conocieron durante la secundaria en donde proyectaron crear su propia startup una vez que terminaran sus estudios.

" Lo que nos unió fue que éramos los únicos raros a los que les interesaba la programación y nos preguntábamos qué hay detrás de los usos y las apps que se utilizan diariamente", dice Mateo Zárate, de apenas 20 años, quien aprendió a programar durante el colegio.

"En sexto año, Santi le pregunta a un amigo nuestro que se vestía bastante bien -nosotros no lo hacíamos- dónde compraba su ropa, y este amigo le comparte 50 screenshots de páginas de Instagram en donde miraba marca por marca. Era súper tedioso y no tenía sentido. Entonces dijimos: 'Ok, acá hay algo, definitivamente'", dice.

Con esa intuición, en 2023 fundaron Melian, una plataforma de e-commerce basada en inteligencia artificial que centraliza la oferta de indumentaria de múltiples marcas -desde pequeños comercios hasta gigantes como Nike, Zara o Adidas- y aprende los gustos del usuario para personalizar las recomendaciones. "El rubro de la moda es uno de los más fragmentados. Y la mayoría no compra ropa por plataformas tradicionales como Mercado Libre. Por eso decidimos enfocarnos ahí", explica.

Mateo Zárate, uno de los fundadores y actual CPO de la startup.

Ahora, los emprendedores levantaron una ronda de inversión de u$s 2 millones liderada por la mexicana Hi Ventures y con Guillermo Rauch, CEO de Vercel, como inversor ángel. Esta financiación estará destinada a acelerar el desarrollo tecnológico de la plataforma y lanzar Melian en los Estados Unidos donde buscan escalar el negocio.

Previamente, la startup había obtenido más de u$s 615.000 de inversores como Newtopia VC, Broom Ventures e inversores ángeles como Borja Martel (fundador de Lemon Cash), Diego Pando (fundador de Brubank), Leandro Pisaroni (socio de Kalei Ventures) y Sullyen Almeida (socia de Monashees) .

"A Federico Antoni, fundador y managing partner del fondo, le gustó mucho la idea y confió en nosotros. Es una persona que tiene mucha pisada en Estados Unidos por lo que decidimos cerrar el producto en Argentina y abrir operaciones allá", dice. Durante sus dos años en el país, Melian acumuló alrededor de 60.000 descargas, más de 200.000 usuarios y 800.000 búsquedas .

El plan para el desembarco en Estados Unidos incluye una reformulación del producto: proyectan que los usuarios puedan subir links de sus tiendas favoritas, lo que facilitará el aprendizaje del algoritmo y afinará la experiencia personalizada.

"La gente más ambiciosa del mundo está en Silicon Valley. Allá siempre está la posibilidad de cruzarte con un Mark Zuckerberg", dice Mateo, sin rodeos, sobre la elección del nuevo destino.

Hoy, Melian todavía no genera ingresos ni ganancias. En ese sentido, proyectan llegar a millones de usuarios para luego monetizar a través de ads dentro de la plataforma. "Creemos que eso es lo que nos puede llevar a construir una trillion dollar company", dice. En el corto plazo, el foco estará en hacer crecer la base de usuarios. "Nuestro futuro inmediato es Estados Unidos: tomar una parte del mercado, escalar rápido y acelerar todo el proceso", concluye.