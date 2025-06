Del mercado local a los Estados Unidos: la puerta que se abre para emprendedores argentinos

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) no sólo forma parte de la élite académica mundial. También busca talento emergente en América latina. A través de los premios Innovators Under 35 LATAM 2025, el prestigioso instituto y su publicación MIT Technology Review, junto con la consultora de innovación Opinno, están convocando a jóvenes que cuenten con proyectos de base científica y tecnológica orientados a resolver problemáticas sociales y ambientales en la región.

La convocatoria, abierta hasta el 30 de junio , representa una oportunidad para emprendimientos argentinos que quieran escalar sus proyectos y ser reconocidos a nivel internacional.

De Argentina al mundo

De los 471 ganadores del programa hasta la fecha -se trata de la onceava edición- 80 fueron emprendimientos argentinos.

Entre ellos se destacan Asteroid Technologies, con el proyecto Háblalo, una aplicación creada por Mateo Salvatto que facilita la comunicación para personas con discapacidades del habla y la audición; DeepAgro, de Juan Manuel Baruffaldi, una iniciativa que utiliza inteligencia artificial para identificar malezas y optimizar el uso de agroquímicos en cultivos; y SphereBio, una startup fundada por Julieta Luz Porta que desarrolla vacunas personalizadas contra el cáncer y entrena al sistema inmunológico a identificar y destruir células tumorales.

Julieta Luz Porta, CEO de SphereBio y Mateo Salvatto, fundador de Asteroid Technologies.

Además de visibilidad, los seleccionados tendrán la oportunidad de acceder a mentorías con referentes del mundo empresarial e instituciones del ecosistema de innovación de América latina. Los proyectos ganadores serán publicados en el sitio web y revista MIT Technology Review, así como en medios de comunicación de la región.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a jóvenes menores de 35 años que lideren proyectos innovadores.

En ese sentido, el criterio de selección es que la iniciativa esté relacionada a las áreas de ambiente y sostenibilidad; salud y bienestar; economía y finanzas; alimentación; agricultura; eficiencia energética; educación e inclusión; telecomunicaciones; transporte y nuevos materiales.

El proyecto deberá encontrarse -como mínimo- en fase inicial de desarrollo y deberá contar con un producto o servicio validado, ventas demostrables y debe estar lista para recibir inversión, o ya haberla recibido.

A su vez, los candidatos deben registrar nacionalidad latinoamericana en su documento de identidad y el proyecto debe involucrar al territorio y habitantes de la región.