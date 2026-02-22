La inflación en España sigue presionando el poder de compra de las familias: la inflación para el 2025 alcanzó a 3,5%, según datos oficiales. Al mismo tiempo, el euro cotiza ligeramente a la baja y se cambia el 19 de febrero de 2026 1 euro equivalía aproximadamente a 1,1773 dólares estadounidense En tanto, al 19 de febrero de 2026, la tasa de referencia oficial del euro era 1,1753 USD por euro según el BCE. Este escenario de volatilidad constante entre una y otra moneda llevó a miles de ahorristas a abrir cuentas en dólares o libras para protegerse de la pérdida de valor del euro. La economía de Estados Unidos muestra datos mixtos de crecimiento y la Reserva Federal mantiene una postura cautelosa con tasas altas, lo que sigue respaldando el atractivo del dólar como moneda de refugio para los mercados. Mientras crece la aversión al riesgo por la incertidumbre comercial global y con el objetivo de proteger estos ahorros, en España muchas personas han abierto cuentas en moneda extranjera. Estas cuentas, también conocidas como cuentas en divisas, suponen una alternativa para muchos ciudadanos y el dólar es una de las monedas más elegidas. Según explica Javier Mezcua, experto financiero en HelpMyCash, estas cuentas “funcionan como una cuenta corriente cualquiera, solo que en lugar de servir para almacenar euros, sirven para guardar dinero en otra moneda, como por ejemplo dólares, libras, etcétera." La secretaria de Estado de Hacienda ha expresado de manera inequívoca su postura respecto a la nueva normativa: “Un visado no es un derecho” y “un diferencial en dólares tampoco debe escapar al fisco”. Este mensaje es claro y directo: toda ganancia, sin importar su magnitud, estará sujeta a tributación desde el primer día. Es fundamental que los contribuyentes comprendan la importancia de cumplir con esta disposición, ya que el fisco no permitirá excepciones. La transparencia en las declaraciones es esencial para evitar sanciones y asegurar el correcto funcionamiento del sistema tributario. La medida no distingue entre cuentas abiertas en España o en el extranjero: lo relevante es que el titular sea residente fiscal en España. Si la cuenta está en otro país y el banco extranjero ya ha practicado una retención, esta podrá descontarse en la declaración anual de la renta, aunque solo hasta el límite del 19%, gracias a los convenios de doble imposición. Con esta medida los bancos españoles actúan como agentes de retención, e ingresarán de forma automática en Hacienda el 19% de los intereses generados en las cuentas en dólares, libras u otras divisas. Tal como aclaran fuentes del Ministerio, “el contribuyente ya no decide; la retención es obligatoria”. De esta forma, el cliente recibirá únicamente el importe neto, después de impuestos. El nuevo marco fiscal establece diferentes tipos impositivos en función del monto de los intereses generados: Los tramos de intereses se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios: Las personas que poseen cuentas en divisas en el extranjero deben observar ciertos requisitos legales: Es recomendable considerar ciertas pautas antes de optar por una cuenta en moneda extranjera: