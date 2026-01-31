Año tras año, los españoles que dependen de una pensión no contributiva se enfrentan con el alza de precios y los costes de vivienda. Ante esa realidad, algunas comunidades empiezan a implementar medidas para reducir el impacto de la falta de recursos económicos.

La subida del coste de la vivienda, la presión de los alquileres y la reducción en el importe de ciertas pensiones han complicado la vida de miles de jubilados mayores.

Debido a que muchos pensionistas pueden ser considerados vulnerables, las autoridades gubernamentales han decidido activar un complemento económico de 525 euros.

Este refuerzo anual beneficiará a quienes reciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez, vivan en régimen de alquiler y cumplan una serie de requisitos específicos. Se trata de una ayuda que busca compensar los gastos de vivienda en un contexto de fuerte inflación y subida de alquileres.

Ayuda de 525 euros para todos los pensionistas vulnerables: ¿cómo solicitarla y cuáles son los requisitos? (foto: archivo).

¿Quiénes recibirán el complemento de 525 euros para jubilados?

La ayuda de 525 euros al año, que equivale a 43,75 euros al mes, puede ser pagada en un solo pago anual o fraccionado, según lo que determine la normativa final. El IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) será el órgano encargado de gestionar esta medida. En particular, verificará los contratos de alquiler, residencia común y cumplimiento de los requisitos antes de autorizar el pago.

Sumado a estos requisitos básicos, para poder acceder a la ayuda, los jubilados deberán cumplir con otros requisitos adicionales:

No podrán acceder quienes reciban pensiones contributivas.

No deben contar con una vivienda en propiedad, residir en una vivienda alquilada con contrato a su nombre y que dicha vivienda sea su domicilio habitual. El arrendador tampoco puede tener vínculo familiar ni de pareja con el solicitante, hasta parentesco de tercer grado o unión estable similar.

El contrato de alquiler debe tener vigencia mínima de un año y el pensionista debe haber vivido al menos 180 días anteriores a la solicitud en esa vivienda.

En hogares donde convivan varias personas con pensiones no contributivas, solo uno podrá recibir la ayuda, preferiblemente el titular del contrato.

El complemento fue anunciado por la administración autonómica del IMSERSO, en el marco de un plan para apoyar a pensionistas vulnerables. Va dirigido exclusivamente a quienes perciben una pensión no contributiva, ya sea por jubilación o por invalidez y viven en una casa alquilada.

Ayuda de 525 euros para todos los pensionistas vulnerables: ¿cómo solicitarla y cuáles son los requisitos? (foto: archivo).

Fechas para solicitar y recibir la ayuda de 525 euros

La estrategia política detrás del complemento pretende reforzar el compromiso social del Gobierno regional con los pensionistas más vulnerables, pero su éxito dependerá del cumplimiento técnico, la agilidad administrativa y la respuesta real de los hogares que se beneficiarán.

El Gobierno regional estima que esta ayuda alcanzará a unos 2500 pensionistas madrileños. Esta medida se suma al complemento estatal vigente desde 2007 para pensionistas sin vivienda en propiedad que viven de alquiler, del que algunas personas ya se beneficiaban.

La medida ha sido aprobada recientemente y su vigencia estimada comenzará en enero de 2026. Para solicitar el complemento, será necesario presentar la documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos ante el organismo estatal.