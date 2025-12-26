La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito esencial para la circulación en calles, avenidas, rutas y autopistas en Argentina. Este control asegura que los vehículos se encuentren en condiciones seguras para transitar.

En la provincia de Buenos Aires, cada inspección se lleva a cabo conforme al Manual de Procedimientos de la Dirección Provincial de Tránsito. La verificación tiene como objetivo disminuir los riesgos de accidentes provocados por fallas mecánicas o elementos que no se ajusten a la normativa de Seguridad Vial.

La normativa establece criterios precisos sobre el estado general del vehículo, abarcando carrocería, paragolpes y accesorios externos. Cada componente es analizado bajo parámetros específicos para determinar su conformidad con las condiciones mínimas de seguridad.

El incumplimiento de estas disposiciones puede resultar en el rechazo de la VTV, lo que imposibilita la circulación legal en el territorio provincial.

Componentes del guardabarros por el que te pueden rechazar la VTV

Según la reglamentación vigente, los guardabarros deben estar completos y en buen estado. No se permite la presencia de elementos que sobresalgan del contorno del vehículo, ya que representan un riesgo para terceros.

La sección 9.2 del Manual indica que cualquier accesorio, soporte o guincho que exceda el contorno sin estar homologado será considerado defecto grave. Esto puede derivar en la imposibilidad de aprobar la inspección.

El inspector verificará que no existan roturas que impliquen desprendimiento. Las roturas mínimas que no comprometan la seguridad pueden ser aceptadas, siempre que no generen riesgo.

En el caso de vehículos modificados, se revisará que las adaptaciones respeten las normas de seguridad y no alteren la funcionalidad del guardabarros.

Paragolpes: normativa y requisitos de seguridad para vehículos modificados

Los paragolpes deben mantener la distancia respecto al piso definida por el fabricante. Para vehículos modificados, la normativa orientativa establece límites máximos: 450 mm para el delantero y 500 mm para el trasero.

Se considera defecto grave la presencia de paragolpes rotos, deformados o con piezas faltantes que impliquen riesgo de desprendimiento. También se prohíben defensas adicionales, enganches delanteros o traseros y estribos no originales.

El procedimiento de control se realiza mediante observación directa y herramientas simples como cinta métrica. El inspector corroborará que no existan elementos sobresalientes del plano vertical del paragolpes, como malacates o accesorios no homologados.

Revisión de frenos y luces en la VTV para seguridad vial

La VTV también incluye la revisión de sistemas de frenos y luces, asegurando su correcto funcionamiento. Además, se implementan sanciones para quienes circulen sin la verificación correspondiente, promoviendo así la seguridad vial en el país.