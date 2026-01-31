En esta noticia
Los gatos presentan reacciones diversas ante las caricias. Mientras que algunos disfrutan intensamente de ellas y manifiestan señales de felicidad, otros pueden tolerarlas, pero prefieren mantener una cierta distancia.
Es fundamental respetar los límites del gato y no forzar la interacción si el animal no se siente cómodo, según lo indicado por el sitio Salud Gatuna.
Zonas ideales para acariciar y conectar
Según el sitio web Fundación Affinity, los gatos muestran preferencia por ser acariciados en las siguientes áreas:
- Cabeza y cuello: Estas son zonas donde los felinos disfrutan recibir caricias, debido a la concentración de glándulas odoríferas.
- Barbilla y base de las orejas: Estas áreas sensibles son altamente valoradas por los gatos.
- Lomo y base de la cola: Muchos gatos aprecian las caricias en estas zonas, aunque esto puede variar entre individuos.
El ronroneo y sus beneficios para gatos y humanos
El ronroneo durante las caricias indica relajación y bienestar. Los gatos pueden ronronear por diversas razones, como contentamiento, relajación, o incluso en situaciones de enfermedad o miedo.
Acariciar a un gato también tiene beneficios para las personas, como la reducción del estrés y la mejora de la salud cardíaca, de acuerdo a lo que plantea el sitio Animales Wiki.
Áreas que es mejor evitar
Las zonas a evitar, a la hora de acariciar un gato, son las siguientes:
- Cola y barriga: Estas son zonas que muchos gatos prefieren no ser tocados.
- Señales de disconformidad: Si un gato muestra signos como agitar la cola, orejas aplanadas, girar la cabeza lejos o morder, indica que no está disfrutando de las caricias y se debe respetar su espacio.