Convocan a sectores económicos a unirse a una iniciativa gubernamental que promete grandes beneficios para el país.

El INFONAVIT y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) han comunicado oficialmente la convocatoria destinada a diversos sectores del país que deseen participar en la gran remodelación.

La iniciativa está orientada a comercios, ferreterías, tiendas de mejoramiento del hogar y empresas del sector de la construcción que deseen registrar sus promociones, con el fin de beneficiar a los derechohabientes del Instituto que buscan realizar mejoras en sus hogares mediante el crédito Mejoravit.

Es oficial | Habrá depósitos de más de 160,000 pesos en las cuentas bancarias de estos beneficiarios del Infonavit (foto: archivo).

¿Cuáles son los beneficios del Infonavit con la nueva iniciativa?

En lo que concierne a las empresas y firmas participantes del programa, al integrar la campaña de difusión nacional que realiza el INFONAVIT, tendrán acceso a millones de potenciales clientes, lo que les permitirá incrementar sus ventas en el sector de mejoras habitacionales.

En función de la información que difundió el organismo gubernamental para todos los sectores interesados en formar parte de “la gran remodelación”, la iniciativa tiene entre sus propuestas potenciar el uso del crédito Mejoravit con promociones para los acreditados.

Todos estos beneficiarios tendrán la posibilidad de acceder a diversas promociones, así como también a protección legal a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Cuánto dinero proporciona el crédito Mejoravit?

Una de las asistencias financieras a las que permite acceder INFONAVIT si se reúnen todos los requisitos es el crédito Mejoravit, una herramienta de financiamiento que permite mejorar, renovar, ampliar o refaccionar la vivienda.

Para ello, la entidad otorga créditos que ascienden desde los 10,318 pesos, hasta los 163,030 pesos, los cuales son depositados en la cuenta bancaria del derechohabiente. De esta manera, tendrán la posibilidad de hacer uso de los recursos en la tienda o comercio de preferencia.

Requisitos para solicitar el crédito del Infonavit

Los derechohabientes que deseen solicitar el crédito Mejoravit del INFONAVIT deben estar al tanto de una serie de requisitos que es imperativo cumplir. Entre estos, se destacan: