Millones de adultos mayores en México identificarán dos depósitos en sus cuentas bancarias durante los primeros días de enero de 2026. Este fenómeno se debe a la superposición de fechas entre la pensión contributiva del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el apoyo federal del Bienestar dirigido a personas de 65 años o más.

El IMSS confirmó que realizará el primer pago del año el viernes 2 de enero, un día después de lo habitual debido a que el 1 de enero es inhábil para el sistema financiero. Este depósito corresponde a la pensión mensual de quienes cotizaron bajo los esquemas de vejez, cesantía en edad avanzada o invalidez establecidos en la Ley del Seguro Social.

Quiénes recibirán doble plago de pensión en enero

Paralelamente, la Secretaría de Bienestar inicia durante la primera semana de enero la entrega del primer pago bimestral de 2026 para beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este programa social no contributivo atiende a mexicanos mayores de 65 años registrados en el padrón oficial del gobierno federal.

Pensionados que cobren del IMSS y Bienestar recibirán pago doble en enero.

La coincidencia en los calendarios de ambos pagos puede crear la impresión de un ingreso extra o bono especial, pero las autoridades aclaran que se trata únicamente de la operación normal de dos programas independientes.

El IMSS deposita directamente en las cuentas bancarias que cada pensionado tiene registradas ante la institución. La transferencia electrónica se realiza de manera automática a través de bancos comerciales participantes, garantizando que los recursos estén disponibles desde el día señalado en el calendario oficial.

Cuáles son los requisitos para recibir el doble depósito

La Pensión del Bienestar opera mediante la tarjeta del Banco del Bienestar o mecanismos autorizados por la Secretaría de Bienestar. La dispersión se organiza alfabéticamente por primer apellido y puede extenderse varios días, lo que significa que no todos los beneficiarios reciben el apoyo el mismo día de enero.

Únicamente califican para el doble depósito quienes cumplan simultáneamente dos condiciones:

contar con una pensión activa del IMSS por vejez, cesantía o invalidez estar registrados en el padrón de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Los adultos mayores que solo reciben una de estas prestaciones verán reflejado exclusivamente el pago correspondiente a su programa durante el mes de enero.