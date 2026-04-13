Arqueólogos del Instituto Noruego de Investigación del Patrimonio Cultural (NIKU) realizaron un descubrimiento significativo al encontrar un anillo de oro con una piedra azul en las excavaciones llevadas a cabo en Tønsberg, la ciudad más antigua de Noruega. Este hallazgo tuvo lugar en una zona protegida bajo la antigua fortaleza real Tunsberghus. La excavación se enmarca dentro de un proyecto de infraestructura de aguas pluviales, encargado por el municipio de Tønsberg. El equipo localizó el objeto a una profundidad de siete centímetros en una capa de cultivo. La miembro del equipo, Linda Åsheim, fue la responsable de extraer la pieza durante los trabajos en Prestegaten y calles adyacentes. Los arqueólogos ya habían documentado en la zona restos de viviendas, estructuras de madera y señales de incendios. La directora del proyecto, Hanne Ekstrøm Jordahl, confirmó que el anillo será registrado oficialmente y se someterá a análisis para determinar su composición y procedencia. Los expertos indicaron que la piedra probablemente sea vidrio coloreado y no zafiro. En la Edad Media, estos materiales eran considerados valiosos por su simbolismo y se les atribuían propiedades protectoras. Las creencias de la época sostenían que las piedras azules preservaban la castidad, enfriaban el calor corporal y otorgaban protección divina. Estas ideas eran comunes en Europa durante el período medieval. El anillo presenta una piedra ovalada de color azul intenso engastada en una banda de oro. Los orfebres que lo fabricaron aplicaron técnicas de filigrana, con hilos de oro retorcidos en espiral y granulado, mediante pequeñas cuentas soldadas. Por su tamaño reducido y diseño, los especialistas del hallazgo estiman que el anillo perteneció a una mujer de alto rango social, posiblemente vinculada a la élite real o eclesiástica. Los arqueólogos situaron el anillo en el período medieval a partir de la evidencia estratigráfica. El objeto apareció debajo de un estrato fechado entre 1167 y 1269 d.C., según análisis de radiocarbono realizados sobre una ramita de abeto. El hallazgo se produjo en el núcleo histórico de Tønsberg, donde el equipo documentó restos que confirman su relevancia como centro urbano en la Noruega medieval. Las excavaciones revelaron casas, calles y estructuras de madera, además de indicios de incendios que afectaron la ciudad en distintos momentos. Estos datos permiten reconstruir aspectos de la vida cotidiana en la época. El anillo aporta información sobre la circulación de objetos de lujo y técnicas artesanales en Escandinavia durante los siglos XII y XIII. El anillo se suma a una lista limitada de piezas similares en Noruega. Según la base de datos nacional Unimus, existen aproximadamente 220 anillos de oro registrados en el país y solo 63 corresponden a la Edad Media. Los estudios permitirán establecer vínculos con redes comerciales medievales y confirmar la técnica utilizada en su fabricación. El registro nacional indica que este tipo de joyas se asociaba a sectores sociales privilegiados. En Tønsberg no se había encontrado un objeto comparable en los últimos 15 años. El equipo confirmó que la pieza será analizada para determinar la composición del vidrio y la procedencia del oro. El objeto será conservado como parte del patrimonio cultural noruego y se incorporará a colecciones públicas tras los análisis correspondientes. El diseño del anillo presenta una fusión de estilos de diversas épocas. Los motivos en espiral se vinculan con patrones empleados en Noruega, Inglaterra y Dinamarca durante los siglos IX al XI. La técnica de filigrana y granulado evidencia influencias bizantinas y carolingias que fueron introducidas en Escandinavia a través de intercambios comerciales y relaciones políticas. Estas particularidades sugieren que la pieza fue confeccionada con un alto nivel de conocimientos en orfebrería.