Recientemente se produjo uno de los hallazgos más importantes de la humanidad tras haber sido descubierto un yacimiento de oro puro de más de 100 toneladas y que pertenece a un solo país. En la provincia de Hunan, en el centro de China, se produjo el descubrimiento de una mina áurica. Esta explotación se encuentra en el campo aurífero Wangu, en Pingjiang, a profundidades que oscilan entre 2.000 y 3.000 metros. La Oficina Geológica de Hunan informó que el sitio alberga más de 40 vetas de oro, con reservas valoradas en 600.000 millones de yuanes, lo que se traduce en 83.000 millones de dólares. Los análisis iniciales y las exploraciones confirmaron la existencia de 300 toneladas a 2.000 metros de profundidad y en ciertos núcleos de roca perforada se detectaron concentraciones de 130 gramos de oro por tonelada. El hallazgo fue posible gracias a la implementación de tecnologías de prospección de última generación, las cuales permiten ubicar de manera más precisa las vetas auríferas. Por su parte, el yacimiento de oro puro podrá reforzar las reservas nacionales de China y se sumará al descubrimiento del 2023 en Shandong, el cual garantizó un stock de 50 toneladas de este mineral. En este sentido, el subdirector de la Oficina Geológica de Hunan indicó que fueron encontrados indicios de oro en áreas periféricas, lo que podría abrir el camino para futuras investigaciones. Recientes estudios sugieren que el yacimiento de Hunan podría contener más de 500 toneladas de oro, lo que lo convertiría en uno de los más grandes del mundo. La exploración continúa en áreas adyacentes.Expertos destacan que la tecnología de prospección utilizada en este hallazgo podría revolucionar la minería en China, permitiendo descubrir nuevos yacimientos en el futuro cercano.