Cada año, millones de individuos en Estados Unidos posponen la presentación de sus impuestos federales, ignorando que un simple retraso puede activar uno de los sistemas de recaudación más rigurosos del país.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que no presentar la declaración dentro del plazo establecido —incluso si se debe poco o incluso nada— puede dar lugar a sanciones inmediatas que afectan el salario, las cuentas bancarias y el acceso a posibles reembolsos futuros.

Es fundamental la presentación de impuestos antes de la fecha estipulada.

La presentación de la declaración en el tiempo estipulado no solo previene la acumulación de intereses, sino que, además, evita que el contribuyente sea clasificado como deudor moroso, una categoría que faculta al IRS a actuar sin necesidad de un proceso judicial.

El ente fiscal enfatiza que incluso aquellos que sí cumplen con el pago de sus impuestos, pero presentan la declaración fuera del plazo establecido, pueden estar expuestos a sanciones adicionales que aumentan con cada mes de demora.

Anuncio oficial | El Gobierno embarga los salarios, cuentas bancarias y bienes de todas las personas que NO completaron este trámite obligatorio

¿Quiénes se encuentran en situación de riesgo?

La advertencia del IRS se dirige a:

Residentes permanentes

Extranjeros con ingresos en EE.UU.

Ciudadanos que residen dentro o fuera del país

Profesionales autónomos

Trabajadores con ingresos declarables

Las sanciones del IRS: posibles consecuencias por no presentar la declaración en el plazo establecido.

El IRS posee la facultad de actuar sin la necesidad de una orden judicial previa cuando identifica que un contribuyente desatenta las notificaciones oficiales. Las medidas pueden impactar de manera directa en el patrimonio y la estabilidad económica.

1. Embargo de cuentas bancarias

El IRS tiene la autoridad para congelar fondos y retirar dinero disponible a fin de satisfacer la deuda impositiva.

2. Retención de salarios

El empleador está obligado a remitir una porción del salario directamente al IRS hasta que se complete el pago total.

3. Gravámenes sobre bienes e inmuebles

La deuda tributaria puede obstaculizar la venta o refinanciamiento de propiedades, vehículos, alquileres o inversiones.

4. Confiscación de bienes

En situaciones graves, el gobierno federal puede ejercer la posesión sobre vehículos, cuentas de ahorro e inclusive inversiones a largo plazo.

5. Retención de reembolsos

En caso de que el contribuyente posea un reembolso pendiente, el IRS lo aplica de forma automática a la deuda hasta que esta sea saldada.

Cómo prevenir sanciones y quiénes deben proceder de forma urgente

El IRS aconseja la presentación de la declaración, incluso en la ausencia de la totalidad del monto a pagar. En numerosas ocasiones, la institución proporciona planes de pago, extensiones y alternativas para eludir medidas drásticas.

Es importante que presten particular atención aquellos que: