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El Gobierno de Estados Unidos intensificó los controles fiscales y confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la facultad de investigar a personas que registren ingresos elevados y un considerable volumen de operaciones financieras en un mismo ejercicio fiscal.

La atención se centra en los contribuyentes que sobrepasen determinados umbrales de actividad económica, dado que estas transacciones pueden provocar revisiones automáticas dentro del sistema tributario.

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IRS analiza las cuentas bancarias que exceden esta cantidad de dinero

Las auditorías del IRS pueden iniciarse cuando un individuo supera aproximadamente USD 20.000 en ingresos brutos anuales asociados a actividades empresariales o de prestación de servicios y lleva a cabo más de 200 transacciones en el mismo año fiscal.

El propósito es identificar ingresos no reportados, actividades comerciales irregulares o inconsistencias entre lo declarado y lo registrado en cuentas bancarias o plataformas de pago.

El IRS tiene la facultad de investigar a personas que registren ingresos elevados y un considerable volumen de operaciones financieras.
El IRS tiene la facultad de investigar a personas que registren ingresos elevados y un considerable volumen de operaciones financieras.

Qué acciones deben emprender los propietarios de estas cuentas bancarias

Las personas que alcancen esos niveles de ingresos y operaciones deberían:

  • Declarar correctamente sus ingresos
  • Conservar registros de transacciones
  • Presentar formularios fiscales correspondientes
  • Consultar con un contador si tienen dudas

Cumplir con las responsabilidades tributarias previene sanciones y auditorías exhaustivas.

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