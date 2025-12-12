Inauguran el aeropuerto más imponente del continente: inversión récord y capacidad para 20 millones de pasajeros. (Imagen: Redes sociales).

El Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai (NMIA) ya figura en el mapa mundial de la aviación. Inaugurado por el Primer Ministro Narendra Modi el 8 de octubre de 2025, el complejo -desarrollado en gran parte por el grupo Adani- inicia su fase 1 con una capacidad inicial de 20 millones de viajeros y ambiciosos planes de crecimiento hasta cerca de 90 millones al año.

El nuevo aeropuerto no es solo una terminal: es una apuesta por la integración multimodal. Según la web oficial del proyecto, NMIA incluirá generación solar de aproximadamente 47 MW, servicios de autobuses eléctricos, un sistema automatizado de transporte para conectar terminales y conexiones por metro, ferrocarril, carretera e incluso taxi acuático.

La puesta en marcha llega acompañada de una batería de proyectos urbanos como la Línea 3 del Metro, la app “Mumbai One” y programas de formación técnica, que prometen transformar la movilidad y el empleo en la región metropolitana. Las empresas que operan en el aeropuerto esperan impulsar el mantenimiento aeronáutico (MRO) y las exportaciones agrícolas de Maharashtra.

Cómo cambiarán los viajes en el Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai

Desde su inauguración, el NMIA aliviará la presión sobre el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj y apuntará a ofrecer rutas internacionales y de carga que podrían reducir tiempos y costos logísticos para productores locales. La Fase 1 tiene terminales diseñadas para escalar hasta 90 millones de pasajeros anuales y áreas dedicadas a carga fresca para frutas y pescados.

Además, el aeropuerto se integra con la recientemente inaugurada Línea 3 del Metro (33,5 km totalmente subterránea), que busca conectar sectores clave del sur de Mumbai de forma más rápida, reduciendo trayectos que hoy duran horas a alrededor de 45 minutos. Esta sinergia es, según las autoridades, central para convertir Mumbai en un hub regional.

Una inversión récord que trae empleo y tecnología

El proyecto, con un coste aproximado de Rs 19.650 millones de rupias (Fase 1), moviliza amplias cadenas de valor: construcción, mantenimiento-MRO, servicios aeroportuarios, turismo y logística. Fuentes oficiales y medios especializados resaltan el papel de este aeropuerto como pieza clave en la estrategia nacional para convertir a la India en un centro logístico y aeronáutico.

Además, el programa UDAN sigue siendo un pilar para democratizar los viajes aéreos en India. Lanzado en 2016 para conectar ciudades menos accesibles y hacer los vuelos más asequibles para la población general, ha operado cientos de rutas y beneficiado a más de diez millones de pasajeros hasta la fecha, impulsando la demanda interna de viajes y promoviendo la expansión de aerolíneas regionales.

¿Qué sigue? Fechas, operaciones y alcance real

Las autoridades indican que las operaciones comerciales de NMIA arrancarán en los próximos meses siguientes a la inauguración, con vuelos domésticos tentativamente a mediados de diciembre 2025 y las rutas internacionales previstas hacia febrero de 2026. La segunda pista, terminales adicionales y otras expansiones operativas forman parte de fases posteriores que permitirán escalar la capacidad más allá de la fase 1.

El aeropuerto está estimado para generar más de 200.000 empleos directos e indirectos a lo largo de su desarrollo completo, posicionando a Mumbai como puerta de entrada a Asia y como una referencia en sostenibilidad aeroportuaria e infraestructuras de nueva generación.