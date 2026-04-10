La carrera espacial vuelve a ocupar un lugar central en la agenda global, con China y Estados Unidos compitiendo no solo por el liderazgo tecnológico, sino también por el dominio del espacio. La Luna se ha convertido en el nuevo escenario de esta disputa, donde ambas potencias buscan consolidar su influencia a largo plazo. El impulso reciente de la misión Artemis II, liderada por la NASA, reavivó la competencia entre las dos naciones. Aunque esta misión no contempla un alunizaje, forma parte de una estrategia mayor que apunta a concretar el regreso de humanos a la superficie lunar en los próximos años, algo que no ocurre desde hace más de medio siglo. En este contexto, China avanza con un plan ambicioso que busca no solo igualar, sino superar los logros estadounidenses. Con objetivos claros y fechas definidas, el gigante asiático se posiciona como el principal contendiente en esta nueva etapa de exploración espacial. China ha consolidado su programa espacial en las últimas décadas con avances sostenidos tanto en misiones tripuladas como no tripuladas. Desde su primer vuelo espacial en 2003, el país ha desarrollado una infraestructura robusta que incluye su propia estación espacial, lo que le permitió independizarse de proyectos internacionales liderados por Occidente. En su hoja de ruta, el país asiático apunta a llevar astronautas a la Luna alrededor de 2030. Para lograrlo, desarrolla la nave Mengzhou y un cohete de gran potencia que será clave para las misiones tripuladas. Además, planea realizar vuelos de prueba en órbita lunar como paso previo al alunizaje definitivo. Uno de los pilares del avance chino son las misiones Chang’e, que han permitido explorar zonas poco estudiadas del satélite, incluida la cara oculta de la Luna. En 2019, China marcó un hito al convertirse en el primer país en alunizar en esa región, lo que reforzó su posición en la carrera espacial. Las próximas misiones, Chang’e 7 y Chang’e 8, estarán enfocadas en el polo sur lunar, donde se busca detectar agua helada y evaluar recursos naturales. Este proyecto es clave para la construcción de una base científica internacional que China planea establecer hacia 2035 junto a otros países aliados. Por su parte, Estados Unidos apuesta por el programa Artemis para recuperar su protagonismo en la exploración lunar. La misión Artemis II representa un paso fundamental en este proceso, ya que permitirá probar tecnologías necesarias para futuras misiones tripuladas que sí contemplen el descenso en la superficie. La estrategia estadounidense incluye establecer una presencia constante en la Luna con misiones periódicas una vez logrado el alunizaje. Este enfoque busca asegurar una ventaja sostenida frente a China, en un contexto donde la instalación de bases lunares podría definir el liderazgo global en el espacio en las próximas décadas.