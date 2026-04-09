En Colombia, la Ley de Sucesiones regula la distribución de los bienes de una persona tras su fallecimiento. En caso de existir un testamento válido, este documento prevalece sobre cualquier otra modalidad de herencia. Sin embargo, un juez puede declarar su invalidez si determina que el testador carecía de plena capacidad mental al momento de su redacción. En tal caso, la herencia se gestionará bajo el régimen de sucesión intestada, en el cual la ley establece quiénes son los herederos y la proporción que les corresponde, sin tener en cuenta las disposiciones del fallecido en su testamento. En el ámbito de la validez de un testamento en Colombia, es esencial tener en cuenta que puede ser considerado inválido si se comprueba que el testador: Ante cualquiera de estas circunstancias, los tribunales tienen la facultad de declarar inválido el testamento y ordenar que la herencia se distribuya de acuerdo con el régimen de sucesión intestada. En ausencia de un testamento válido, la legislación estipula que los bienes del fallecido se distribuyan conforme a las disposiciones de la sucesión intestada. Este procedimiento es regulado por el Código Civil, que establece un orden específico de herederos: En caso de que un testamento sea anulado, la voluntad manifestada por el difunto pierde su validez y la distribución de los bienes se llevará a cabo conforme a lo estipulado por la ley. Esta situación puede dar lugar a conflictos entre los familiares, especialmente cuando el documento contenía cláusulas que otorgaban beneficios específicos a determinadas personas. Por consiguiente, es esencial que las partes implicadas en un proceso sucesorio obtengan orientación jurídica, para que la distribución del patrimonio se realice conforme a lo que establece la legislación colombiana.