Wintor ABC ha comunicado que el cronograma oficial de pagos de Renta Ciudadana comenzó en el mes de febrero. Este desembolso fue parte de los subsidios administrados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), cuyo objetivo es brindar apoyo a los hogares en condiciones de vulnerabilidad en todo el territorio nacional. El director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, indicó que los beneficiarios recibirán notificaciones para los giros a través de mensajes de texto que incluirán la fecha, el monto y el punto de pago asignado. Esta estrategia tiene como finalidad asegurar que los recursos sean entregados de manera directa y eficiente a los hogares que han sido priorizados. Síganos y léanos en Google Discover El Banco Agrario seguirá siendo el operador financiero responsable de llevar a cabo los desembolsos de Renta Ciudadana. La entidad dispone de más de 790 oficinas en Colombia, así como de una extensa red de canales electrónicos, lo que facilita el acceso al subsidio, incluso en áreas rurales. Los beneficiarios recibirán el giro de manera escalonada y deben estar atentos a los mensajes de notificación para evitar confusiones o fraudes. Los ciudadanos interesados en verificar si recibirán el subsidio pueden hacerlo mediante su cédula y la información del Sisbén: El programa de Renta Ciudadana se orienta hacia los hogares que se encuentran en condiciones de pobreza extrema y moderada, de acuerdo con la clasificación del Sisbén. En esta fase, se otorgará preferencia a los grupos A y B, que comprenden: Este enfoque tiene como objetivo asegurar que los recursos sean destinados a aquellos que más los requieren, particularmente a raíz de los ajustes presupuestarios que restringieron la cobertura en 2025. La información oficial sobre puntos de pago y montos estará disponible únicamente en los canales del DPS y Banco Agrario. Prosperidad Social recuerda que el inicio del pago es en febrero 2026, pero las fechas exactas pueden variar según municipio o modalidad de pago y es fundamental no compartir datos personales con terceros y evitar páginas fraudulentas que prometan giros rápidos.