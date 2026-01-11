Un informe elaborado a partir de datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha reavivado una cuestión fundamental: ¿cuál es el pasaporte más poderoso del mundo?

El nuevo ranking 2025 evalúa cuántos destinos pueden ser visitados sin la necesidad de visa previa, evidenciando cómo ciertos países consolidan su ventaja, mientras que otros experimentan un descenso en medio de cambios geopolíticos y normativos.

El informe no solo enumera documentos, sino que también refleja el actual mapa del poder blando, los acuerdos bilaterales y las estrategias migratorias. En un contexto global en transformación, el “pasaporte más poderoso” se erige como un indicador del nivel de apertura y confianza que cada nación proyecta. ¿Qué países encabezan la lista y qué factores justifican su posición privilegiada?

Descubre cuál es el pasaporte más poderoso del mundo

Según el informe, el pasaporte de Singapur es el que posee máximo alcance para viajes internacionales sin necesidad de visado previo. Singapur se consolida como el país con mayor libertad de tránsito y concede el acceso directo a 193 destinos en el mundo.

En el tercer lugar, con 191 naciones accesibles, aparecen los pasaportes europeos de la mano de Alemania, España, Francia, Italia, Finlandia, Dinamarca e Irlanda, quienes comparten el puesto.

En segundo lugar, se ubican Japón y Corea del Sur, que permiten el acceso irrestricto a 192 países. De esta manera, los asiáticos lideran el ranking mundial.

Los pasaportes menos poderosos del mundo

En el otro extremo, los pasaportes menos poderosos del mundo en 2025, según el informe basado en datos de la IATA, son: