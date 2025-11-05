Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 5 de noviembre.

Estas son las efemérides del 5 de noviembre

1917: Nace en Challans (Francia), Jacqueline Auriol, que en 1948 obtendrá el título de piloto de aviación y se convertirá poco más tarde en la primera mujer con el título de piloto de pruebas. También conquistará a pulso el calificativo de mujer más rápida, al batir en cuatro ocasiones el récord del mundo de velocidad en avión a reacción. (Hace 108 años)

2006: En Ankara, capital de Turquía, fallece víctima de un derrame cerebral el político turco Bulent Ecevit de mentalidad laica y modernista y cercano desde joven a la izquierda turca. Fue varias veces primer ministro de su país y abanderado de la renovación y modernización de Turquía con el fin de lograr la aproximación al modelo occidental. (Hace 19 años)

1963: En su exilio en ciudad de México, fallece el poeta y crítico literario español Luis Cernuda Bidón, destacado miembro de la llamada Generación del 27, con obras de gran sensibilidad. Entre sus libros más destacados "Los placeres prohibidos" y "Donde habite el olvido". (Hace 62 años)

1879: Fallece en Cambridge (Reino Unido) James Clerk Maxwell, físico inglés creador de la teoría de Maxwell, que explica el carácter electromagnético de la luz. Sus trabajos tendrán una gran influencia en la física del siglo XX. En ellos se inspirará Einstein para crear su "teoría de la relatividad" y la mecánica cuántica moderna. (Hace 146 años)

La efeméride más importante de este miércoles

El evento más importante destacado es el nacimiento de Jacqueline Auriol en 1917, ya que se convirtió en la primera mujer piloto de pruebas y batió el récord mundial de velocidad en avión a reacción, marcando un hito en la historia de la aviación y la igualdad de género en este campo.