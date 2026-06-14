Ya es un hecho | El Gobierno mueve dos festivos de noviembre y crea fines de semana XL siguiendo la Ley Emiliani. (Imagen: archivo).

Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 14 de junio.

Estas son las efemérides del 14 de junio

1928: Nace en Rosario, Argentina, Ernesto "Che" Guevara, revolucionario, político, escritor, periodista y médico argentino-cubano, comandante e ideólogo de la Revolución cubana.

(Hace 98 años)

1868: Nace en Viena (Austria) el médico Karl Landsteiner, premio Nobel de Medicina en 1930 por descubrir y tipificar los grupos sanguíneos y su compatibilidad para llevar a cabo transfusiones de sangre, lo que salvará muchas vidas. Clasificará los grupos sanguineos en cuatro grupos: A, B, O y AB. También demostrará que la poliomielitis es infecciosa. Mucho más tarde, junto a Alexander Solomon Wiener, descubrirán la existencia del factor Rhesus o Rh en la sangre.

(Hace 158 años)

1864: En Marktbreit, (Baviera, Alemania) nace Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán que identificará los síntomas de la enfermedad neurodegenerativa que llevará su nombre.

(Hace 162 años)

1856: En Ryazán, Rusia, nace Andrei Andreyevich Markov, matemático ruso que estudiará las cadenas secuenciales, variables al azar en las cuales la variable futura viene determinada por la preexistente pero independiente de la manera en que ésta se generó de sus precursoras. Estos estudios fundarán la teoría de los procesos estocásticos, cuyos postulados serán los antecedentes de la teoría matemática de la información y probabilidades.

(Hace 170 años)

1736: Nace en Angouleme (Francia) el ingeniero y físico francés Charles Augustin de Coulomb, descubridor de la ley de atracción y repulsión de cuerpos eléctricos que le hará famoso.

(Hace 290 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1920: Fallece en Munich, Alemania, Max Weber, filósofo, economista, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno, antipositivista, de la sociología y la administración pública.

(Hace 106 años)

1837: En la bella ciudad italiana de Nápoles muere con 38 años el erudito y poeta lírico romántico italiano Giacomo Leopardi, cuyas obras, en las que narra el desamparo, la angustia y la desesperación del ser humano desde su nacimiento hasta la muerte, rebosan un profundo pesimismo. En 1831 publicó "Canti" donde recoge gran parte de su obra poética. Asimismo, "Versi" es otra importante obra suya. También se adentró en el campo de la filosofía con escritos como "Opúsculos morales".

(Hace 189 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Karl Landsteiner en 1868, quien, al descubrir y tipificar los grupos sanguíneos, transformó la medicina y salvó innumerables vidas mediante la posibilidad de transfusiones de sangre compatibles, un avance crucial en la práctica médica.