A las 00:01 a.m. EST del 1ro de enero la Administración Trump puso en marcha una serie de medidas migratorias que buscan “restringir y limitar la entrada de ciudadanos extranjeros para proteger la seguridad de Estados Unidos”.

En medio de un contexto geopolítico tenso, Venezuela es uno de los países a los que alcanza la nueva política, siendo el único de América del Sur sobre el que regirá esta regulación.

Estados Unidos tomó la primera decisión sobre Venezuela este año: qué tendrán prohibido los ciudadanos

En línea con la Proclamación Presidencial 10998 el Departamento de Estado anunció a través de un comunicado oficial que se suspendieron parcialmente las emisiones de visados a ciudadanos venezolanos, así como también a nacionales de Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Barundi, Costa de Marfil, Cuba, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Los ciudadanos de estos países no podrán gestionar visados de no inmigrante tipo B1-B2, visados de estudiante ni de intercambio F, M, J, así como tampoco visados de inmigrante, con ciertas excepciones para minorías, ciudadanos con doble nacionalidad, deportistas, residentes permanentes legales y algunos visados especiales.

Estados Unidos suspendió la emisión de diversos visados a ciudadanos venezolanos y nacionales de otros 18 países al comenzar el año. Fuente: archivo.

“Los ciudadanos extranjeros, incluso aquellos fuera de Estados Unidos, que posean visados válidos a fecha de entrada en vigor no están sujetos a la Proclamación Presidencial 10998. Ninguna visa emitida antes del 1 de enero de 2026 a las 00:01 EST ha sido ni será revocada conforme a la Proclamación”, indicaron las autoridades.

Por qué Estados Unidos aplica esta prohibición

“La política de Estados Unidos es proteger a sus ciudadanos de extranjeros que pretendan cometer ataques terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional y pública, incitar a crímenes de odio o explotar las leyes de inmigración con fines malintencionados ”, afirma la Casa Blanca en el comunicado que difunde la medida.

En ese sentido, se especifica que, si bien los nacionales de los países antes mencionados aún podrán presentar sus solicitudes y programar entrevistas, su elegibilidad está sujeta a la medida, que por el momento no tiene fecha de finalización pautada.