Viajar a Estados Unidos es uno de los procesos migratorios más rigurosos que un extranjero debe enfrentar, ya que debe cumplir con la documentación necesaria para cruzar las fronteras. Sin embargo, un grupo determinado de inmigrantes no deben presentar ni la visa ni el pasaporte.

Se trata de un programa que brinda el Gobierno estadounidense en relación a tratados internacionales con las autoridades de los otros países.

Confirmado: estas personas pueden ingresar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

La tarjeta NEXUS es un programa oficial de viajero confiable administrado de manera conjunta por las autoridades migratorias de Estados Unidos y Canadá. Esta tarjeta está diseñada para personas consideradas de bajo riesgo que cruzan con frecuencia la frontera entre ambos países y permite un ingreso más rápido por carriles exclusivos en pasos terrestres y marítimos.

Pueden acceder ciudadanos canadienses, ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de ambos países. En el caso de los mexicanos, el acceso es posible únicamente para quienes forman parte del programa mexicano de viajero confiable, lo que los habilita a postularse tras cumplir evaluaciones adicionales y recibir la aprobación de las autoridades de ambos gobiernos.

Los canadienses con tarjeta NEXUS no requieren ni visa ni pasaporte para ingresar a Estados Unidos. Fuente: Archivo.

Todos los requisitos para obtener la tarjeta NEXUS

Entre los requisitos exigidos para formar parte de este programa se encuentran.

Tener ciudadanía canadiense o estadounidense o, en el caso de los mexicanos, estar inscripto en el programa mexicano de viajero confiable.

No registrar antecedentes penales ni infracciones migratorias graves.

Ser considerado admisible según las leyes migratorias de Estados Unidos y Canadá

Superar controles de seguridad y evaluaciones de riesgo.

Aceptar entrevistas presenciales con autoridades fronterizas de ambos países.

Cómo funciona el ingreso y cuáles son sus límites

Una vez aprobada, la tarjeta permite ingresar a Estados Unidos sin necesidad de presentar una visa tradicional ni el pasaporte físico en cruces terrestres y marítimos habilitados. El sistema se apoya en controles biométricos y en bases de datos compartidas que permiten una identificación más rápida.

No obstante, el beneficio tiene límites claros. Para viajes en avión u otras situaciones específicas, las autoridades pueden exigir nuevamente el pasaporte u otro tipo de documentación. Además, cualquier incumplimiento de las normas del programa puede derivar en la suspensión o cancelación del beneficio.