Tramitar el pasaporte estadounidense es esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean volar al exterior y aprovechar el alcance de esta identificación internacional.

El Departamento de Estado detalla entonces las instancias que deben cumplirse como parte de esta gestión y los documentos y credenciales que todos deben presentar de manera obligatoria para poder realizar el trámite.

Estados Unidos prohíbe automáticamente el pasaporte a quienes no puedan mostrar esta credencial

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, todos los mayores de 18 años que deseen gestionar un nuevo pasaporte, además de las copias y documentos propios que evidencien ciudadanía estadounidense, deben presentar una credencial identificatoria con foto.

Una de las opciones más comunes para cumplir con este requisito obligatorio es proporcionar una licencia de conducir válida con foto o un permiso mejorado con imagen.

Esta ID debe estar en físico, incluir fotografía y haber sido emitido por una entidad gubernamental.

Una identificación con foto es obligatoria para poder tramitar un nuevo pasaporte. Fuente: archivo.

“Algunos estados disponen de documentos de identificación digitales, permisos de conducir móviles o identificaciones móviles. No podemos aceptar estas identificaciones digitales cuando solicitas tu pasaporte estadounidense”, indican las autoridades.

Nuevo pasaporte estadounidense: el paso a paso para poder tramitarlo

Para poder efectuar el trámite sin inconvenientes es necesario cumplir con las siguientes instancias

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo hará saber a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link