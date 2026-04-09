El lunes 20 de abril es feriado en varios estados del país por la conmemoración de un suceso histórico realmente trasversal a la historia estadounidense. El Patriot’s Day le da un descanso en el calendario oficial a varios trabajadores para esta fecha. Este feriado estatal no tiene una fecha fija: siempre cae el tercer lunes de abril por lo que puede variar año tras año. Aunque no es parte del calendario federal y solo aplica a algunos estados, afecta en el funcionamiento normal de la actividad pública. El Patriots’ Day se celebra cada tercer lunes de abril y en 2026 cae el 20 de abril, generando un fin de semana largo en algunos estados de Estados Unidos. No obstante, no es un feriado federal, por lo que su impacto no es uniforme en todo el país. En estados como Massachusetts y Maine, las actividades públicas se ven interrumpidas: cierran oficinas estatales, escuelas, tribunales y dependencias municipales. En cambio, a nivel nacional, los bancos, comercios, la bolsa y las oficinas federales continúan funcionando con normalidad, lo que limita el alcance del feriado fuera de esos territorios. Aunque particularmente los bancos, pueden adaptarse al calendario estatal, por lo que se recomienda consultar si se desea realizar alguna operación o trámite el lunes 20 de abril. El Patriots’ Day recuerda el inicio de la lucha por la independencia de Estados Unidos. La fecha conmemora las batallas de Lexington y Concord, ocurridas el 19 de abril de 1775, consideradas el primer enfrentamiento armado entre las colonias americanas y las fuerzas británicas. Con el tiempo, la celebración se trasladó al lunes más cercano para facilitar su conmemoración y permitir la realización de eventos. Actualmente, el día combina el recuerdo histórico con actividades culturales, recreaciones de las batallas y eventos masivos como el Maratón de Boston, uno de los más tradicionales del país. Estados Unidos cuenta con varios feriados que reflejan momentos clave de su historia y su identidad nacional. El Independence Day, celebrado el 4 de julio, conmemora la firma de la Declaración de Independencia en 1776 y es una de las fechas más importantes del calendario. El Memorial Day, que se celebra el último lunes de mayo, rinde homenaje a los soldados que murieron en servicio. Por su parte, el Veterans Day reconoce a todos los veteranos militares, mientras que el Presidents’ Day recuerda a figuras clave como George Washington. Más recientemente, el Juneteenth se incorporó como feriado federal para conmemorar el fin de la esclavitud. A diferencia del Patriots’ Day, estas fechas sí implican un cierre más amplio de actividades en todo el país.