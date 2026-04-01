El Gobierno confirmó que el próximo lunes 20 de abril será feriado y se suma una nueva jornada de descanso para muchos trabajadores. De acuerdo al calendario compartido por las autoridades a comienzo del 2026, se trata de una celebración que conmemora una fecha histórica. Aunque no se trata de una fecha que se celebra en todo el territorio, sí representa una pausa importante dentro de una jurisdicción clave, donde cada año esta conmemoración altera la actividad pública y parte del funcionamiento habitual. El próximo lunes 20 de abril de 2026 será feriado estatal en Massachusetts por el Día de los Patriotas, una fecha que aparece reconocida oficialmente dentro del calendario legal del estado. Esto significa que habrá una jornada no laborable para trabajadores vinculados al sector público y para parte de la estructura administrativa estatal. La fecha cae inmediatamente después del fin de semana, por lo que para muchos empleados representará un fin de semana largo. En ese marco, el Gobierno ya contempla cierres y observancias formales dentro de sus dependencias, lo que vuelve a poner este feriado entre los más relevantes del calendario local de abril. El Día de los Patriotas conmemora los primeros enfrentamientos de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, ocurridos el 19 de abril de 1775 en Lexington y Concord, dentro del actual estado de Massachusetts. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, se trata de la fecha que recuerda el comienzo de la Revolución estadounidense. Aunque la conmemoración histórica remite al 19 de abril, el feriado se observa cada año el tercer lunes de abril, por lo que en 2026 caerá el 20 de abril. Además, el parque histórico Minute Man organiza actividades especiales para recordar los hechos que marcaron el inicio de la guerra. Durante el feriado estatal en Massachusetts, distintos servicios y oficinas pueden modificar su funcionamiento. En términos generales, esto es lo que ocurrirá el lunes 20 de abril. La actividad del sector privado no siempre se detiene por completo durante este feriado, por lo que cada empleador o comercio puede definir su propia modalidad de atención.