Para aquellos que disfrutan de mantener sus ambientes perfumados, las opciones de productos industriales son numerosas, ya que existe una alternativa diseñada para cada preferencia y espacio del hogar. En la actualidad, un número creciente de personas elige alternativas caseras y de bajo costo que pueden elaborarse con elementos accesibles en todas las viviendas. Siguiendo esta tendencia, las cáscaras de cítricos, como naranja, limón, pomelo o mandarina, son excelentes aliadas para la elaboración de aromatizantes caseros. Combinadas con especias como la canela y la pimienta, permiten perfumar cualquier espacio sin necesidad de incurrir en gastos excesivos. Para la elaboración de esta mezcla, se requerirán los siguientes ingredientes: El aroma que emana esta preparación puede actuar como un neutralizante natural, siendo especialmente útil tras la cocción de alimentos con olores penetrantes o para establecer un ambiente acogedor. Para intensificar la fragancia, se recomienda el uso de productos de limpieza con aromas cítricos o perfumes para tela que armonicen con esta misma familia aromática.